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女友在養生館上班　他一聽「跟客人的互動」崩潰勸辭職！全場不挺

▲位於桃園火車站鬧區前的老字號飯店葉姓父子檔，容留女子以「一樓一鳳」方式從事性交易，桃警持搜索票查獲花名「幻姬」等14名女子到案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO無法接受女友的職業。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

在挑選交往對象時，對方的職業也會列入考量因素之一，有位男網友表示，在養生館認識一位年輕的女師傅，得知對方最近離婚，兩人的關係又更靠近，常常出去玩、吃飯，也會互相送對方禮物，彼此確認關係後，對於女友的職業漸漸無法接受，對這段感情很猶豫，不曉得該不該繼續下去。

男網友在Dcard發文，自己是養生館的常客之一，固定找某位女師傅，對方小她10歲，得知女師傅最近離婚了，於是常私底下約見面、吃飯、慶生等等，約會的開銷都是他支付，也開過好幾次房間狂歡，「她也不會要求我買時間，都是放假陪我出去，漸漸地好像就成為我女友了」，同居後雙方也確認關係。

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他表示，交往後女生依然在養生館工作，溝通過幾次，希望能換別的工作，但女友卻說需要更多錢，「而且她也不想造成我的負擔」，原PO理解女友的立場，但還是感到不舒服，「她會跟我分享一些她跟客人的互動，內容有點太露骨，我就不提了，有些內容，實在是要配酒才吞得下去」，猶豫該不該繼續交往下去。

貼文曝光，網友認為分開對雙方都好，「不能接受她的工作就分開」、「你女友是為了金錢能幫任何人服務。而你說穿了也只是圖她的年輕跟肉體，如果你對對方是真感情，交往前就該確認自己能否接受她的工作了，不是拐到免費砲之後才開始嫌她工作」、「除非她換工作 不然你們不會有結果的」、「半套店就半套店，不能接受當初何必在一起，結論就是你沒那麼愛她」。

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