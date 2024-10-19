迷戀養生館按摩女硬抱示愛「嗆一起死」　桃園變態男這下慘了

▲桃園市曾姓男子去年10月間迷戀八德區某養生館按摩女，多次跟監、守候，還趁按摩時強抱示愛，甚至還搶走機車，女子不堪其擾報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子迷戀八德區某養生館一名按摩女，去年10月間多次趁按摩強抱示愛，甚至恫稱「要死一起死」，甚至透過LINE傳送女子家人照片與刀具照片威嚇，去年11月間更趁女子下班騎車時，突然跳上機車騷擾，女子拔腿狂奔，曾男甚至搶走機車。桃園地檢署偵結，依搶奪、傷害與性騷擾罪嫌提起公訴。

檢警調查，63歲的曾姓男子是八德區某養生館之常客，因迷戀養生館某位按摩女，於去年10月間多次上門按摩，趁機拉住按摩女腳，或以強抱方式示愛，甚至在女子休息室內藉機將女子壓在床上，還恫稱「要死一起死」等語；曾男還透過LINE傳送女子家人照片與不明刀具等照片，讓女子心生畏懼。

去年11月28日深夜11時許，女子下班時，曾男在養生館外守候，見女子發動機車欲離去時，突然跳上機車，女子斥喝曾男離開未果，女子欲拔除機車鎖匙欲逃離，卻被曾男握住右手，導致右手受傷，女子心生畏懼下趕緊逃離，曾男則逕自搶走女子機車離去；女子不甘長期被騷擾憤而報警提告。

桃檢調查時，曾男坦承犯行，檢方認為曾男犯行已涉及搶奪、強制、性騷擾等犯行，檢方偵結依搶奪、傷害與性騷擾等罪嫌將曾男提起公訴。