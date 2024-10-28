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苗警查緝養生館！三七仔「強抱員警」竟讓薄紗小姐溜了　罪加一等

苗栗地方法院將三七仔陳男依圖利容留性交罪判刑3月，另依妨害公務判處拘役50日。（本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

苗栗警方查緝轄內一家從事色情服務的「養生館」，員警抓人時，陳姓「三七仔」竟然強行抱住辦案人員，讓穿著薄紗的賣淫女趁隙溜走，他供稱因為小姐非他旗下所屬，被抓了他很難向人家交代，才出此下策；苗栗地院法官除依《圖利容留性交罪》判處3月徒刑，還因其攔阻警方抓人行為，另依妨害公務判處拘役50日，可易科罰金。

苗栗縣警局頭份分局去年7月接獲線報，指轄區一家養生館掛羊頭賣狗肉，實際從事仲介賣淫勾當，於是派遣員警喬裝嫖客前往查緝，一進入店內，陳姓「三七仔」表示，全套性交服務收費2,800元，員警同意後即被帶到2樓房間裡。

幾分鐘後，一名穿著薄紗的外籍女子進入房裡，脫光衣服，員警立刻表明身分，同時通知埋伏在店外的同仁臨檢、查緝；此時，密室裡賣淫女慌了，穿上薄紗想逃，被員警攔住，而陳男聽見制服員警進入店內，立刻衝向二樓。

陳男一把抱住喬裝嫖客的員警，叫女子「快跑」！即使辦案人員表明身分，他還是強行阻攔，導致女子順利脫逃，但警方已經完成蒐證，縱使抓不到賣淫女，此案也是事證明確。

偵訊時，陳男坦承媒介賣淫，每次抽成300元，至於為何阻攔警方抓人，他供稱因為這個小姐不是他家的，他只是提供平台並介紹客人，如果出事，他很難向該小姐背後的老闆交代，情急之下，才會妨害警方辦案。

此行為讓他罪加一等，苗栗地方法院針對其仲介賣淫行為，依《圖利容留性交罪》判處徒刑3個月，可易科罰金9萬元；另依妨害公務罪判處拘役50日，易科罰金5萬元；全案上訴。


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