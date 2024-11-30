阿里山高山茶及咖啡市場競爭力提升　國際大賽陸續獲獎

▲▼嘉義咖啡農陳昱霖、范書易獲世界茶葉與咖啡大賽獎項 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉晉揚欣茶庄暨晉揚欣金用心咖啡莊園的陳昱霖今年參加法國農產品加值協會(AVPA)舉辦的第7屆世界茶葉大賽，以阿里山烏龍茶及金萱奪下「特殊風味賞」，同時也以阿拉比卡SL34蜜處理咖啡豆參加第10屆世界咖啡大賽榮獲「銀賞」；番路鄉仙井咖啡莊園范書易則以阿拉比卡SL34水洗處理咖啡豆參賽獲「銅賞」。

陳昱霖平日是上班族，同時身兼茶2代及咖啡農身分，平時致力推廣阿里山高山茶、咖啡及食農體驗，也因此經常接觸世界各地的旅人，發現較少人了解阿里山高山茶及咖啡的優點，希望透過國際性賽事提升自家產品知名度，也讓國際市場更加關注阿里山的高山茶及咖啡。

仙井咖啡莊園的范書易返鄉扎根五年，專注於種植咖啡豆，也親自經營咖啡廳，憑藉對咖啡的熱愛和專業，他的咖啡屢次獲得國內外獎項。范書易也努力推動鄉村發展和文化振興，與居民合作舉辦咖啡品鑑會和農業工作坊，促進社區地方創生，希望透過這些努力吸引更多年輕人返鄉深耕。

嘉義縣長翁章梁表示，因應消費市場改變，阿里山高山茶及咖啡的市場競爭力必須提升，開發不同族群，吸引國際買客消費。目前有許多年輕茶農返鄉投入茶及咖啡產業，鼓勵大家多參加國際賽事，讓更多消費者看見臺灣好茶、好咖啡。

2024「高山茶都˙嘉義」博茶會將在12月21日至12月29日於中埔鄉農會金蘭分部穀倉農創園區盛大登場，現場結合展售各式阿里山高山茶及優質咖啡，歡迎大家來嘉喝茶喝咖啡。