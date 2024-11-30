賴清德夏威夷Day1行程曝　將在亞歷桑納號致贈花圈

▲總統賴清德在發表機上談話後，到客艙後方與隨行官員、隨行媒體團致意。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／隨行報導

總統賴清德今率團出訪太平洋三友邦，途中將過境夏威夷、關島。專機預計台灣時間1日凌晨1時30分抵達首站夏威夷檀香山。首日，在行程規劃上將參訪畢夏普博物館（Bishop Museum）、夏州急難管理署（HI-EMA）、亞利桑納號戰艦與僑宴等4個行程；其中，賴清德將在亞歷桑納號紀念館致敬花圈。

賴清德所搭的專機將於夏威夷當地時間上午7時30分降落，隨後第一個行程將參訪畢夏普博物館（Bishop Museum）。據指出，畢夏普博物館是太平洋文化史及自然史最重要的博物館，長年與台灣交流密切。

在2019年時，台灣史前文化館與畢夏普博物館簽訂合作備忘錄，自此兩館時常彼此進行借展交流，畢夏普博物館亦曾協助史前館共同策劃「南島常設廳」。而賴清德此次到訪，預計將參訪館內「太平洋廳」與「夏威夷廳」。

值得注意的是，太平洋廳地板上印有「太平洋地板畫」，畫上明確註記台灣，象徵台灣作為「太平洋的台灣」，與太平洋夥伴共同復育、推廣南島語族文化不遺餘力。二樓展間將看見來自台灣的原住民傳統服飾展品，展品說明強調「台灣的南島文化已延續超過5000年」。

對於賴清德本次到訪，背後意義象徵從「世界的台灣」出發，力促台灣與世界南島文化共榮發展，深化台灣與太平洋島國夥伴關係。

第二站則是參訪夏州急難管理署（HI-EMA），該署長期與台灣交流災害防治之經驗；這與賴清德上任以來所強調的全社會防衛韌性理念相同。而且夏威夷與台灣同樣面臨地震、颱風等天災威脅，本身的火山活動又極為頻繁，孤懸於太平洋中間還易受海嘯威脅，近年甚至飽受野火侵擾。

第三站，賴清德將參訪「亞利桑納號戰艦」。亞利桑那號戰艦是在珍珠港事變中被擊沉的殘骸，正上方建成一座紀念館。賴清德此次將前往紀念館默哀、致敬花圈與獻花。

據指出，賴清德此次前來，是以憑弔歷史，省思和平得來不易，背後意義強調台灣作為南島世界一分子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量，共同維持印太地區的和平、穩定與繁榮，守護台灣的自由民主，並與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義的擴張。

最後一個行程，則是晚間在下榻飯店舉行的僑宴。由於這是賴清德上任以來第一次出訪，預計會有超過300位僑胞與僑領共襄盛舉。