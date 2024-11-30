任內首訪友邦！賴清德心情輕鬆與媒體話家常　聽到有珍奶喊「是福利」

▲總統賴清德在發表機上談話後，到客艙後方與隨行官員、隨行媒體團致意。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／隨行報導

總統賴清德30日傍晚正式啟航前往南太平洋友邦訪問，第一站將前往美國夏威夷過境。賴清德在發表機上談話後，也罕見走到客艙後方，向隨行官員、隨行媒體團致意。這是2017年前總統蔡英文出訪，因與媒體團閒聊時，觸及一例一休敏感議題，引起議論後，總統再次到客艙與媒體團話家常。

在總統專機升空至穩定高度，飛機打平後，4架空軍派遣的F-16Ｖ戰機掛彈升空伴飛，護送訪團專機至中華民國領空後，4架戰機便脫離返回花蓮空軍基地。

隨後，賴清德也依慣例發表機上談話。特別的是，在簡短談話結束後，賴清德也親自走到客艙的後方，向隨行的官員、隨行媒體團致意。賴清德在笑著說，這是他第一次以總統身份出訪，感謝大家一起共襄盛舉，這次行程非常緊湊，到夏威夷後正式行程就開始，沒有休息時間，大家可以在飛機上多多休息。

在這次出訪準備的伴手禮方面，賴清德說，這次伴手禮還滿酷的，有代表台灣特色的禮物，送給小朋友的筆袋跟彩色筆，相信小朋友會很喜歡；至於這次出訪的國家，是南太平洋友邦，正式服裝並非西裝，而是「島衫」，因此賴清德說，他的辦公室有提醒，西裝不用特別準備，而是要準備島衫，所以辦公室有準備好，而且是從夏威夷買回來。

另外，賴清德這次在飛機上的餐點，除了滿滿台灣味之外，華航也特別準備了賴清德喜愛的「珍珠奶茶」。賴清德聽到有珍奶後，驚訝地說，「有嗎？喔！那就是福利了」。

賴清德也提到，他看到F-16Ｖ戰機伴飛很感動。他表示，雖然自己當過行政院長跟副總統，但第一次看到戰鬥機伴飛，很感動、很有意義，空軍保家衛國，他們發揮自己的角色，他覺得這是很有意義的，感受到這一趟任重道遠，一定要好好工作，順利完成使命，才不負國人期待，「我們都是Team Taiwan，大家一起來」。

事實上，這是前總統蔡英文在2017年出訪中南美洲友邦後，總統再次到客艙跟媒體團閒聊。回顧2017年，蔡英文訪團在薩爾瓦多準備起飛前，她當天心情特別好，走到客艙後方跟媒體團「私下閒聊」，但因為談及當時敏感的「一例一休」議題時，她隨口一句「去跟你老闆說」，在沒有完整論述下，引起了社會誤解與議論；但也因為這次事件後，蔡英文往後的歷次出訪，便鮮少在出訪時會到客艙話家常。

事實上，賴清德也不是第一次到客艙跟媒體團聊天，他在去年以副總統身份出訪巴拉圭時，也有到客艙跟大家聊棒球；而這次不僅是他以總統身份首次出訪，也是他在蔡英文2017年之後，再以總統身份到客艙跟大家閒聊。