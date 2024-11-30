南投縣總預算「1元不砍」通過　議長要求報告37億美館案

▲114年度南投縣總預算案三讀審議通過。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年度南投縣總預算案暨附屬單位預算及綜計表，在11月25日經南投縣議會第20屆第4次定期會議三讀審議通過；縣府表示，將依照議會決議與三讀通過的法定預算妥善執行，促進縣政建設績效，為全縣縣民創造最大福祉。

本次審議結果，在總預算部分歲入原列345億7183萬3000元，審議結果計列345億7183萬3000元；歲出原列332億8808 萬7000元，審議結果計列332億8808 萬7000元；歲入歲出相抵，計有賸餘12億8374萬6000元。

在附屬單位預算及綜計表部分，總收入原列143億5992萬2000元，審議結果計列143億5992萬2000元；總支出原列151億 9087萬8000元，審議結果計列151億9087萬8000元；收入支出相抵，計有短絀8億3095萬6000元。

縣府表示，以零基預算精神及財政穩健原則，提升整體資源配置效用，並編定全縣114年度總預算：歲入預算數較上年度法定預算數增加7億6446萬6000元，增幅2.26%，主因中央普通統籌分配稅款增加；歲出預算數較上年度法定預算數減少 4億3956萬9000元，減幅1.30%，主因為減少113 年度埔里鎮及南投市轉運中心前置作業用地取得一次性經費。

而縣府於114年度將新成立「南投縣客家發展所」，以加強全縣客家事務發展，並持續落實照顧學童及多元照護服務等各項社會福利措施、優化生活環境、推廣觀光活動並提升觀光品質、推動產業城鄉建設，及更新救災安全維護設備等重要施政項目；此外為提升文化品質，辦理縣立美術館專案管理含監造、統包案，並為積極解決全縣垃圾問題，辦理南投縣促進民間參與興建營運環保設施前置作業計畫。

議長何勝豐指出，籌備中的美術館及表演藝術中心興建案，總經費高達37億元，雖然逐年編列預算，仍是巨額的支出；他要求縣府應該要提供規劃的藍圖，議員在審議時，才知道未來要如何設計、興建與營運，因此將請縣府先向議會提出專案報告，再進行後續的招標作業。