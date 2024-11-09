封政院巧門！在野15日拚「NCC組織法」三讀　翁柏宗恐「正式下台」

▲通傳會代理主委翁柏宗。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜下周二（12日）將召集協商，討論考試委員、大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）委員等三大人事案，以及「NCC組織法第16條修正草案」。其中，NCC組織法修法即為關閉行政院巧門，在野黨將力拼下周五NCC組織法修正案三讀，以落實上會期三讀通過的「刪除NCC委員延任萬年條款」，屆時代理主委翁柏宗將正式下台。

上會期立法院三讀通過NCC組織法修正案，除了刪除NCC委員任滿得連任的「萬年條款」，明訂最多只能連任一次、任期最多8年。但行政院逕自解讀新法施行日期由行政院以命令定之，並在7月30日去函NCC，讓翁柏宗延任並代理主委至今。

為反制行政院開的巧門，民眾黨團及國民黨立委翁曉玲再提《NCC組織法修正案》，將實施時間改成「自修正公布日施行」。也就是該案若下周五三讀後，總統就應該收到10日內公布實施，翁柏宗就要下台。

民眾黨團總召黃國昌於8日指出，其實《NCC組織法》早在上個會期就通過，但卓榮泰傲慢不實施立院三讀通過的法律，繼續讓翁柏宗違法代理NCC主委一職；為了有效遏止行政院持續違法，民眾黨將提《NCC組織法》修正草案，希望卓榮泰不會又繼續違法。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，國民黨團不排除下周五院會處理NCC組織法第16條修正草案。另外12日協商考試委員、大法官、NCC等三項人事案時程，國民黨表示，不會阻擋排案審查，但會針對名單全面嚴審。