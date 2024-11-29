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被控熱水器裝陽台害房客中毒亡　法院「一原因」判房東無罪

▲桃園市平鎮區一處出租公寓2021年1月間發生租客中毒死亡案，張姓房東被檢方依過失致死罪嫌起訴，桃園地院今認為無通風不加問題，房東獲判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市平鎮區一處出租公寓2021年發生租客中毒死亡案，張姓房東被檢方依過失致死罪嫌起訴，桃園地院今認為無通風不佳問題，房東獲判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區一處出租套房於2021年1月發生租客洗澡時意外死亡案，檢警調查認為是安裝在陽台的熱水器老舊且燃燒不完全，導致一氧化碳外洩，房東因疏忽更換新式熱水器導致租客死亡有因果關係，檢方依過失致死罪嫌將張姓房東起訴；桃園地院合議庭今（29）日判決，張姓房東安裝之熱水器符合法令要求，經法院調查現場為完全敞開，並無通風不佳問題，被告難認有何過失行為，故為無罪諭知。

檢警調查，56歲張姓男子自2011年4月1日起，將位於平鎮區新德街房屋出租給陳姓母子，2021年1月26日下午5、6時許，陳姓男子在浴室洗澡，陳母未將陽台鋁窗開啟，導致熱水器燃燒不完全產生一氧化碳瀰漫浴室，最後導致兒子陳姓男子一氧化碳中毒窒息死亡。

桃檢調查認為，張姓房東明知房屋熱水器安裝在陽台上，因鋁窗上加裝壓克力板，屬有影響空氣流通之場所，陽台安裝之半密閉自然排氣式熱水器不具有強制排氣功能，如同在密閉空間內使用瓦斯熱水器，易因熱水器燃燒瓦斯產生一氧化碳充斥屋內，導致屋內之人不自覺吸入過量一氧化碳，引發一氧化碳中毒情形，但張姓房東仍將房屋出租給陳姓母子使用導致發生憾事。

檢方認為，張姓房東應依當時消防法令及民法規定，負有提供合於安全之住居設備、環境之義務，並應注意其已在該套房外側陽台加裝窗戶、壓克力板，陽台已屬有影響空氣流通之處所，不得裝設屋外式熱水器，被告知過失行為與陳姓租客死亡有相當因果關係，偵結依過失致死罪嫌起訴。

桃園地院合議庭今天下午宣判，被告張姓房東無罪。法官認為，經院方調查，被告於2005年8月3日於本案房屋所安裝之CF式熱水器，符合當時法令之要求，另依證人即告訴人陳母證述及現場照片可知，本案房屋安裝CF式熱水器之後陽台鐵窗係可完全敞開，並無通風不佳之問題，難認被告有何過失行為導致陳姓租客死亡，不能證明被告犯罪，故為無罪諭知。

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