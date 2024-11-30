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周玉蔻遭境管在桃機被攔下　郭正亮揭政治解讀：民進黨不保她了？

▲前立委郭正亮（資料照／記者李鍾泉攝）

▲前立委郭正亮（資料照／記者李鍾泉攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人周玉蔻因涉誣指前中國小姐張淑娟有緋聞，遭台北地院判刑1年6個月，並限制出境、出海，因此，周玉蔻昨（29日）原本預計在桃園機場辦理登機，進而被航空公司拒發機票。對此，前立委郭正亮昨日表示，個人判決通知書不會那麼快收到，周玉蔻當然不知道自己被境管，不然怎會去拿機票。

針對周玉蔻被限制出境一事，郭正亮在中天節目《盧秀芳辣晚報》中提及，他問了法界的朋友，通常一審宣判時，當庭就會講境管，因此，可能是合議庭漏了。

不過，郭正亮進一步說明，這也不奇怪，可能是合議庭對這周玉蔻極不信任，所以，就趕快通知機場說有境管，結果被合議庭料中。

郭正亮點出，個人判決通知書不會那麼快收到，周玉蔻當然不知道自己被境管，不然怎會去拿機票。「周玉蔻跟台北市議員應曉薇不一樣，應曉薇還跑第二個機場，可是之所以會對周玉蔻限制出境，也許是覺得有一定的本事，認為會逃亡。」

此外，郭正亮直指，很多人會從政治作解讀，就是民進黨不保周玉蔻了，就好像前勞動部長許銘春一樣，不然民進黨幹嘛公布高雄市長選戰對比式民調，許銘春的民調只有26％，表示民進黨人都不支持她。

然而郭正亮則認為，有一些動作，其實搞政治的人一看就知道被丟包了，就是不知道還會惹出什麼禍來，因為那張嘴不能控制，怎麼知道她會講什麼。

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