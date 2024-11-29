北院證實了！周玉蔻蔡玉真限制出境原因曝　判刑1年半有逃亡之虞

▲名嘴周玉蔻（左）與蔡玉真（右）涉誹謗前中國小姐張淑娟是1999年「晶華緋聞案」女主角，一審各被判刑1年6月，且均被合議庭限制出境、出海防逃。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴周玉蔻今（29日）中午打算搭機出國，在桃園機場被航空公司拒發機票，反而是移民署國境事務大隊開給她1張禁止出境處分書，台北地院今傍晚證實限制周出境、出海，因周和名嘴蔡玉真涉共犯《個人資料保護法》等罪、日前均被北院判刑1年6月，合議庭認為2人有逃亡之虞，因此直接下令境管。

北院指出，周玉蔻、蔡玉真涉犯起訴書起訴罪名，有卷內事證可佐，並經北院於本月（11月）26日分別判刑1年6月，可認2人涉犯《刑法》第310條第2項加重誹謗、《個人資料保護法》第41條非公務機關非法利用個人資料等罪、犯罪嫌疑重大。

北院指出，周、蔡2人被判處不得易科罰金、不得易服社會勞役之刑，又有一定社會經歷及充足之資力，而趨吉避凶為人之常情，畏罪逃亡規避刑罰之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，應逕予限制出境、出海。北院表示，只是限制被告2人出境，但如果違反禁令，不用移送北院。

▲前中國小姐張淑娟（右）告名嘴周玉蔻（後方左2）涉犯加重誹謗、《個資法》等罪。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻、蔡玉真2人2022年公開指稱，1988年中國小姐后冠得主張淑娟，是1999年時任總統府秘書長蔣孝嚴的「晶華酒店緋聞案」女主角，張淑娟認為2人爆料內容與事實不符，怒告2人涉犯加重誹謗、《個資法》等罪嫌。

北院合議庭認為周、蔡2人不實爆料，並揭露張淑娟姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個人資料。使全台灣甚至全球不特定多數人得以共見共聞，致使張無端跟緋聞、攀附權貴、利用特權等誹謗言論永遠連結，造成名譽、個資難以挽救、彌補的損害。

合議庭指周、蔡2人爆料前沒向張淑娟求證，犯後無真誠悔悟、態度不佳，本案爆料行為同時觸犯前述2個罪名，本月（11月）26日從重依《個資法》非公務機關非法利用個人資料罪，判2人各1年6月徒刑，可上訴。

周、蔡2人爆料生涯首度被重判，若就此定讞，因無緩刑、將須坐牢。北院合議庭隨即依《刑事訴訟法》第93-2條第1項第2款「有相當理由足認有逃亡之虞」規定，逕行限制周、蔡2人出境、出海，並通知境管單位。