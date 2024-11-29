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社會 社會焦點 保障人權

應召女私約客人遭處罰脫衣伏地挺身　老闆下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）被指控不滿旗下應召女小美（化名）與客人私下相約外出，竟將人帶到旅館毆打、逼迫脫衣做伏地挺身，反遭小美驗傷提告。台北地院法官日前審理此案，並依圖利媒介性交罪、傷害罪判處阿強有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元。

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲阿強被指控對小美拳打腳踢、逼迫脫衣做伏地挺身。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強與另一名真實真分不詳的成年人合作媒介性交易，小美2021年11月間看到招募廣告，於是與阿強聯繫並簽署合約書、本票，答應配合阿強的指示為客人提供護膚按摩或性交易服務，每次收費4000元至6萬元不等，若有從事全套性交易，阿強可以從中抽取每次200元的報酬。

然而，2022年10月間小美被發現與客人私下相約外出，阿強竟將她帶到旅館處罰，包含扔垃圾桶、拳打腳踢、逼迫脫衣做伏地挺身等等，導致小美全身多處擦挫傷。

阿強到案之後矢口否認犯行，甚至反控小美的說詞前後矛盾。不過，台北地院法官經查證後認為，小美從接受偵查到法院審理程序期間，說法前後一致，沒有矛盾或瑕疵之處，如果不是親身經歷且印象深刻，很難做到如此一致又具體的證述，加上此案有醫院診斷證明、警方拍攝的傷勢照片、旅館監視器畫面等證據為證，因此沒有採信阿強的辯詞。

法官表示，阿強不思依循正途營生，不僅幫忙牽線進行性交易，還對小美施暴，考量到他僅坦承圖利媒介性交的犯行、否認傷害犯行，至今仍未與小美達成和解，最終依圖利媒介性交罪判處他有期徒刑6個月，另依傷害罪判處有期徒刑3個月，合併應執行有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

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