泰「機車殺人魔」衝村莊開槍掃射！4人中彈身亡　兇手仍在逃

▲嫌犯開槍殺人後，隨即逃離現場。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國農磨蘭普府27日發生一起駭人聽聞的隨機槍擊事件，一名男子衝進加油站後開始瘋狂掃射，當場導致4人死亡，而他犯案後則是騎著摩托車逃離現場，目前仍在逃。警方呼籲當地民眾應該提高警覺，如果有看到嫌疑人務必立刻報警。

根據《民意報》報導，58歲男子沙瑪蓬27日騎著藍色摩托車闖入農磨蘭普府的法恩辛村，隨後拿出預藏的槍枝，開始朝無辜民眾開槍掃射。

根據監視器畫面，他衝進一所加油站後，朝著正在路邊掃地的被害人開槍。當時他身穿黑色夾克，先是持槍靠近，隨後直接開槍射擊。被害人中彈後隨即倒地，沒想到嫌犯又立刻補射了2槍，導致被害人當場死亡。過程中，還可聽到附近居民的尖叫聲。

根據警方調查，男子一共殺害了4名無辜人士，而他犯案後隨即騎著摩托車逃離現場，至今仍下落不明。警方已經動員大量人力進行搜捕作業，同時也加強附近地區的維安。