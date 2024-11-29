南華大學邀傑出校友回家　棒球英雄陳柏清、北捷奪刀客入列

▲ 南華大學運動會棒球國手陳柏清（前排左一）、板橋捷運隨機傷人案中義勇奪刀，制伏歹徒的薛先德等人返校受獎 。（圖／南華大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南華大學27日舉辦「夢想起航‧青春飛揚」全校運動會，特別邀請剛代表中華隊在世界棒球12強賽為國家勇奪世界冠軍的棒球國手陳柏清返校，與棒球隊學弟分享12強比賽的心得。此外，亦邀請校友總會理事長向恒達率領校友們一起進場，展現對母校活動的支持。該校並於運動會開幕典禮頒發「校友熱心公益，彰顯校譽獎」，表揚為校爭光的校友，也體現南華大學落實做好事、說好話、存好心三好運動的施行成效。

▲南華大學運動會棒球國手陳柏清（圖左）、南華大學全校運動會由校長高俊雄 。（圖／南華大學提供）

南華大學全校運動會由校長高俊雄主持開幕典禮，他表示透過運動會舉辦各項體育賽事，不僅可以讓大家鍛鍊健康的體魄，亦能發揮團隊精神，使校園增添活力的氣氛。多年來秉持創辦人星雲大師體育弘法的精神，極力推廣棒球、足球運動及國武術之外，也成立各球類校隊，並培育兼具三好品德的優秀選手。今年在世界棒球12強賽奪冠的中華隊，其中兩位國手陳柏清及張政禹正是南華的優秀校友，在此次賽會上表現相當亮眼，

▲南華大學運動會棒球國手陳柏清感謝母校。（圖／南華大學提供）

南華大學駐校董事覺禹法師指出，星雲大師非常熱愛運動，尤其是籃球。去(2023)年大師圓寂，為緬懷大師學校特別舉辦「緬懷星雲大師籃球交流賽」，獲得廣大迴響，很高興學校今年繼續舉辦交流賽，也感謝友校中正大學及嘉義大學的參與，期許未來持續舉辦，透過競技比賽促進校際交流也能創造友誼，同時更要感念星雲大師體育弘法的精神。

▲南華大學運動會棒與母校球隊學弟合照球隊學弟合照。（圖／南華大學提供）

棒球國手陳柏清返回母校，不僅學弟妹熱烈歡迎，現場更是歡聲雷動。陳柏清在棒球路上充滿挑戰，雖然曾歷經受傷休息一年、選秀未受青睞，但他仍堅持不斷地努力，不放棄對棒球的熱愛，在南華大學的訓練中，陳柏清扎實地打下了基礎，並逐步提升技術。也因此為後來的職業生涯鋪平了道路，不僅於2023年獲台鋼雄鷹隊選中，加入職棒後，球技術逐漸成熟，並在2023年成功入選國家隊，成為12強賽國手，更在2024年12強賽中出賽三場先發，充分展現他穩定的實力。母校也特別頒發「彰顯校譽獎」，感謝為校、為國爭光的榮耀。

陳柏清非常感謝母校師長邀請回校參加運動會，除了分享榮耀之外，更感謝學校師長的栽培，尤其是總教練蔡仲南的指導與鼓勵，即使是畢業後，蔡總仍持續給予關心及鼓勵，讓他獲益良多。

此外，亦有三位校友熱心公益、彰顯校譽，也獲頒此獎項，分別為文化創意事業管理學系碩士班薛先得，於去(2023)年11月，板橋捷運隨機傷人案中義勇奪刀，制伏歹徒有功，獲頒台北市警局「延平榮譽章」；永續綠色科技碩士學位學程范氏太霞，於今年取得碩士學位，為嘉義地區首位新住民碩士；永續綠色科技碩士學位學程張斯翔，返鄉金門創立有機農業，獲選第33屆全國十大神農獎。