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挺台！英國指中國扭曲聯大2758決議　綠委：台灣卻因藍白無法通過

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

英國下議院昨日通過挺台決議，指出中國扭曲聯合國大會2758號決議，此決議也未確立中國對台灣的主權。對此，民進黨立委王定宇今（29日）表示，民主國家接力通過決議，反駁中國錯誤將台灣納入一中原則，而在國際上排除台灣，王定宇感慨，台灣身為當事國，卻因為藍白的掣肘，遲遲無法通過同樣決議，這實在是荒謬至極。

英國國會下議院昨日就「台灣的國際地位」進行辯論，並無異議通過挺台決議，內容指出中國扭曲1971年聯合國大會第2758號決議，事實上，該決議並未提及台灣，且該決議也未處理台灣的政治地位，尤其是未確立中華人民共和國對台灣的主權。

針對此事，王定宇提到，台灣近年在國際大放異彩，反中浪潮在全球蔓延，包括美國、澳洲、荷蘭、歐洲議會、加拿大等民主盟友相繼通過反對中國錯誤解釋聯合國大會2758號決議的挺台動議，同時，譴責中國將台灣視為中國一省。

王定宇引《日經亞洲》（Nikkei Asia）的報導，「近期有越來越多國家明確站出來支持台灣參與國際組織的權利，向聯合國施壓，要求改變應中國要求排除台灣在世界舞台外的方針」。

王定宇點出，英國下議院這項「譴責中國扭曲聯大2758號決議」案，民主國家接力通過決議，這是幫助台灣國際參與的重要法理基礎，也是反駁中國錯誤的將台灣納入一中原則而在國際上排除台灣。然而，王定宇感慨，沒想到身為當事國的台灣，卻因為藍白的掣肘，遲遲無法通過同樣決議，這實在是荒謬至極。

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