工會轟霸凌吃案　台鐵：員工有異議可再提申訴

▲台灣鐵路產業工會質疑台鐵高層霸凌基層還想逃，以及台鐵濫權吃案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵爆發人資處長霸凌遭員工集體投訴，未料22日新聞曝光當天，台鐵就火速發文拍板霸凌不成立，霸凌主管更申請商調國發會，台鐵產業工會控訴台鐵吃案、讓霸凌者逃跑。台鐵公司今回應，員工對決議有異議可再提申訴，另也已提出4項改善預防措施。

台鐵遭員工集體投訴台鐵也有「土皇帝」，控訴人資處長霸凌員工，不滿意時貶低侮辱、頻退公文、咆嘯，要求員工下班或假日要回訊息，「假日早晨po下周天氣預報，回答收到也是必要的」，3年來63人離職，專員10人只剩2人。

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員工也控訴台鐵、交通部和人事總處對申訴互踢皮球，有員工去年6月起提出申訴，前後向台鐵、交通部、人事總處申訴和反映超過75次，霸凌案一度成立，又遭翻案，受害者再提救濟，未料霸凌新聞爆發當天，台鐵竟火速發文拍板霸凌案不成立，該人資處長已申請商調國發會。台鐵產業工會今召開記者會痛批台鐵濫權吃案，霸凌者申請商調逃跑。

▲台鐵爆發霸凌爭議。（圖／台鐵員工提供）

對此，台鐵公司說明，員工如提出職場不法侵害申訴，公司均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定之「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會進行超然公正之調查及處理。

工會另指控，台北市勞檢處認為台鐵未依規定執行預防計畫做成違法決議，台鐵公司則說明，4月24日勞動檢查處派員檢查發現之應改善事項，係人資處未辦理檢核預防措施，台鐵已依預防指引辦理檢核紀錄。

另預防計畫係依勞動部之預防指引訂定，有關改善事項針對申覆程序提示，台鐵亦已完成修訂；至於成立「申訴處理委員會」是因當事人提起申訴，為求妥善周延處理，台鐵依公務人員保障法規定組成，經委員會討論做成決議，並無所稱違法決議情形。

台鐵指出，依據《公務人員保障法》第77、78條規定，對服務機關所為之管理措施處置認為不當，於30日內向服務機關提起申訴，如不服服務機關函復者，30日內向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴。該案兩造當事人均有依據此救濟管道提出救濟。

▲台鐵霸凌案一度成立又遭翻案。（圖／台鐵員工提供）

台鐵表示，台鐵公司針對此案兩造當事人之申訴及再申訴決定，以及依《公務人員保障法》規定成立申訴處理委員會，所做成之決議，均予以尊重並依規定秉公處理。如當事人需調閱11月18日調查處理委員會之會議紀錄資料，台鐵公司將可配合提供；另如當事人對於調查處理委員會之決議有異議，亦可依相關規定及程序向台鐵提起申訴，以及向保訓會提出再申訴。

台鐵未來也將朝4方向改善預防，包括請管理單位對於員工關懷持續進行，避免造成員工在工作上覺得不滿且具有針對性，造成管理衝突；建議中階主管建立溝通橋樑，及透過心理諮商師提醒主管；建議調動時應及早告知，給予員工調適及準備；建議主管正視員工之需求，多與員工互動溝通，以免產生後續之問題。因應組織改造，各單位面臨人才流失，員工個人職涯規劃發展，應受到正視。