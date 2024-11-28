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快訊／疾管署「土皇帝」遭拔官！莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

▲衛生福利部疾病管制署,疾管署。（圖／記者謝婷婷攝）

▲衛生福利部疾病管制署。（圖／記者謝婷婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部疾管署遭爆有土皇帝組長霸凌下屬，疾管署今（28）日下午由署長莊人祥與副署長羅一鈞宣布調查結果，黃姓組長霸凌案成立，調離原單位、拔去主管職並記過兩次。針對署內發生霸凌案件，莊人祥也向同仁與外界致歉，後續組長工作由羅一鈞暫代。

▲▼莊人祥說明疾管署霸凌案調查結果。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲莊人祥（左）說明疾管署霸凌案調查結果。（圖／記者洪巧藍攝）

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，後續公部門霸凌案申訴陸續傳出，網友在社群平台於threads貼文爆料疾管署新興傳染病整備組黃姓組長平日公務疑有對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊，導致人員異動頻繁、單位內部工作量暴增。疾管署獲報後成立專案小組，並且依照行政院長卓榮泰指示一周內完成調查。

疾管署今日下午召開臨時記者會，由莊人祥及羅一鈞出面說明結果。莊人祥表示，署內依照職場霸凌作業規定成立專案小組，一周來針對相關同仁進行網路匿名問卷調查、並由調查小組面訪有意願受訪同仁，昨日完成調查。今早依程序提報署內安全及衛生防護小組審議，決議為職場霸凌事件屬實、霸凌成立。

莊人祥指出，今日下午接續提報甄審暨考績委員會議處，決議為依考績法核予記過兩次，疾管署並決定該組長改調非主管職務、調離原單位及工作場域，原新興傳染病整備組組長職務由羅一鈞代理。

莊人祥表示，此職場霸凌事件已造成相關同仁受有沉重身心壓力，他代表疾管署向相關同仁及社會大眾致最大歉意，亦深切檢討反省，依外部委員建議提出以下改進措施：

一、 對於相關同仁：積極重建友善正常的職場環境，使同仁能樂於工作、溝通表達意見無礙。並於尊重同仁意願之前提下，主動提供心理諮商服務等員工協助方案。

二、 對於全署所有同仁：加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、加強宣導相關申訴管道並確保申訴管道暢通，也依外部委員建議納入如何應對、自我保護、保全證據、以及職場霸凌涉及之法律議題。

疾管署重申反對任何職場霸凌行為，將深切記取此事件教訓，落實各項防治及改進措施，以杜絕類似事件再度發生。

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