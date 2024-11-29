快訊／北市公車又出事！追撞4台停等紅燈機車　2人受傷急送醫

記者邱中岳／台北報導

台北市一台公車29日上午行經松山區民權東路4段、光復北路口時，因不明原因追撞前方停等紅燈機車，造成4部機車倒地，其中2人受傷。警消獲報到場處理，救護人員協助包紮送醫，警方將調閱監視器和行車紀錄器畫面，進一步釐清確切肇事原因。

▲北市公車撞4台機車，初步2人受傷送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

肇事公車司機表示，才剛上班沒多久就出車，前幾天有感冒發燒的狀況，可能因此精神不濟，才會恍神撞上機車，但他出車前有確認，本身並無發燒症狀，至於肇事原因，待警方進一步調查釐清。