「揚帆遠行」　南美館舉辦榮譽董事長陳輝東緬懷活動

▲台南市美術館將於26日起於１館導覽室舉行「揚帆 遠行」榮譽董事長陳輝東藝術家緬懷活動，並展出陳輝東作品《自畫像》。（圖／南美館提供）

記者林東良／台南報導

台南市美術館榮譽董事長、資深畫家陳輝東（1938-2024）於11月1日辭世，享壽87歲。為向這位對國內藝文領域作出卓越貢獻的巨擘致敬，南美館將自11月26日至2025年1月5日，在1館舉辦「揚帆 遠行」榮譽董事長陳輝東藝術家緬懷活動。

台南出生的陳輝東，從事藝術創作逾60年，畢生堅守藝術初衷，以栩栩如生的油畫描繪台灣人文風景與勤勞奮鬥的百姓，透過其敏銳的觀察力，以洗鍊、淳厚的風格在畫布上呈現台灣這片土地的純樸之美、對生命的熱情以及對美的追求。

陳輝東不僅是一位藝術家，更是一位教育者與實踐家，在台南市留下許多足跡與成果，包括在台南海東國小、公園國小、永福國小、長榮大學作育無數英才；1982年擔任台南市政府藝術顧問，籌辦「千人美展」，並主持出版台灣首本「中華民國美術名鑒」；2011年接任「台南市美術館籌備委員會」召集人，歷經多年奔走遊說，成功促成台灣第一座地方行政法人美術館—台南市美術館於2019年開館營運，並在2023年將自己以85歲高齡重拾畫筆完成的經典作品《自畫像》捐贈予南美館。

▲賴清德總統親臨公祭現場，並頒發褒揚令予陳輝東家屬。（圖／南美館提供，趙傳安攝）

陳輝東老師家屬於20日舉辦公祭，賴清德總統特別前來致意及親頒褒揚令，陳老師摰友藝術家吳炫三也遠從巴黎返台送別老朋友，台南市美術館同仁與志工團隊亦前往儀式會場並剪輯紀念影片獻上緬懷之意。

賴總統在悼念致詞時提及，陳輝東老師是畫壇一位非常有代表性的畫家，數十年來投入教育、春風化雨，桃李滿天下，也創作出一幅又一幅令人讚嘆的畫作，至今在總統府內仍有許多他所繪製的各屆總統畫像。從陳輝東老師身上，能夠感受到他心中滿滿的愛，他疼愛親友，熱愛藝術，敬愛其恩師郭柏川老師，更愛著這座城市、這塊土地，而他也為恩師完成了興建美術館的遺願，為台南留下一座國際級的美術館與無限的文化資產，「輝東老師畫自己，也畫出了一段不平凡的人生。」

陳輝東曾說：「催生南美館是一生中最有意義的事。」南美館的誕生，是他為台南文化發展史上寫下的精彩篇章，台南市美術館全體同仁深感不捨陳輝東榮譽董事長的辭世，將秉承他推動台灣藝術發展的崇高信念，以紀念展的方式呈現該幅意義深遠的《自畫像》作品，作品中老師的白髮流露出歲月痕跡，卻充滿溫暖與自豪，手上握持的畫筆則彷彿正向人訴說著他一生的藝術旅程，誠摯邀請社會各界蒞臨參觀，共同緬懷這位終身奉獻於台灣文化的藝術家。