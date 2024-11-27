全台首家榮獲國際IOF骨折聯合照護認證　陳建宏骨科獲頒證書

▲全國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓（右）及前理事長吳至行（左），頒發「骨鬆友善機構證書」及國際骨質疏鬆基金會「骨折聯合照護服務認證銅牌獎」，給陳建宏醫師。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

開業剛滿1週年，陳建宏骨科診所榮獲全台第一家國際骨質疏鬆基金會（IOF）「骨折聯合照護服務認證」，全國骨質疏鬆症學會現任理事長陳崇桓及前理事長吳至行，親臨診所頒發證書。

骨科領域裡，持續深耕「預防醫學」的陳建宏醫師，1年前有感於基層診所是民眾就醫首選，診所醫師有能力、有義務為患者做「預防醫學」的衛教，而不是拖到大病再跑大醫院，毅然決定自行開業。

累積近500場的「骨科醫師陳建宏醫療巡迴列車」全台講座，透過場場演講及無數門診，苦口婆心提醒大眾：如何延緩失能和預防老化，也教導步入中年長者如何增肌減脂，提早預備並啟動健康銀髮生活，開業初期即獲雲嘉南區第一間骨鬆友善機構認證的診所。

創業滿週年，在台灣健保體制的監督下，與鄰近的醫院締結友好關係，轉銜並服務相關病人，榮獲全台第一間國際骨質疏鬆基金會「骨折聯合照護服務認證」診所。

據統計，台灣的髖部骨折是亞洲第一，每年約有2萬個長者因而接受相關手術治療。髖部骨折的病患中，只有1/4曾接受骨密度檢測，1/3曾接受骨鬆藥物治療。

推廣「骨折聯合照護服務（fracture liaison service，簡稱FLS）」是次級骨鬆骨折預防的有效措施；文獻顯示，FLS可增加骨密度檢測率、骨鬆藥物使用率及遵醫囑性，也能減少再骨折率及死亡率。髖關節骨折術後1年死亡率近2成、失能近3成，僅不到一半的個案可以回復本來的生活。

在骨密的領域裡，骨質的巔峰是有限的，失能的骨折是無償的。唯有盡早找到合適的骨鬆肌少醫師，方能減少人生最後幾理的失能路。

陳建宏醫師曾任榮總台南分院「創傷暨高齡骨科」主任，服務期間，因參加健保急性後期的照顧計畫，照顧近千位脆弱性髖部或是脊椎骨折的個案，發現唯有從預防介入，讓更多的民眾知道骨鬆篩檢的重要性，提早進入骨質的治療，希望民眾可以更提早了解自己的骨質，為自己的健康把關，切勿等骨折後把憾事留給家屬，造成照顧上重大的負擔。