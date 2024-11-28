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黃偉哲支持南高屏婦女中心攜手推動中高齡女性權益　首場活動在台南起跑

▲台南市永華婦女福利服務中心辦理「歲月、獨處與我」攝影展，邀請20位中高齡女性，透過影像創作療癒及自我檢視，瞭解女性歷經歲月淬鍊與生命經驗凝結成對於「單身」與眾不同的獨特面貌呈現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永華婦女福利服務中心辦理「歲月、獨處與我」攝影展，邀請20位中高齡女性，透過影像創作療癒及自我檢視，瞭解女性歷經歲月淬鍊與生命經驗凝結成對於「單身」與眾不同的獨特面貌呈現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南高屏三縣市攜手合作推廣中高齡婦女議題，以「自我凝視的練習」為主題，27日由台南市率先揭開序幕，活動涵蓋攝影展、戲劇展演與宣講分享，內容相當豐富精彩。

台南市永華婦女福利服務中心辦理「歲月、獨處與我」攝影展，邀請20位中高齡女性，透過影像創作療癒及自我檢視，瞭解女性歷經歲月淬鍊與生命經驗凝結成對於「單身」與眾不同的獨特面貌呈現，鼓勵女性透過關注日常自我照顧，勇於展現自信。

市長黃偉哲表示，市府相關局處長期關注中高齡女性身心健康與社會參與，同時也致力促進性別平權概念，保障女性在任何階段的生命樣態都不需承受刻板印象。本次南高屏三縣市婦女議題串聯，由台南場11月27日率先起跑，婦女服務跨區域串聯別具意義，可活絡跨縣市之交流，相互支持攜手同行陪伴中高齡女性走得更長更遠。

▲台南市永華婦女福利服務中心辦理「歲月、獨處與我」攝影展，邀請20位中高齡女性，透過影像創作療癒及自我檢視，瞭解女性歷經歲月淬鍊與生命經驗凝結成對於「單身」與眾不同的獨特面貌呈現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，台南市永華婦女福利服務中心與高雄市政府社會局婦女館、屏東縣女性夢想館進行跨縣市館際合作，集結南方婦女服務及培力的成果，透過攝影展覽、宣講及戲劇三種形式，讓婦女朋友凝視自我生命歷程、表達內在需求、呈現獨特樣貌。期望透過別出心裁的館際合作，提升婦女權益、消彌大眾對單身之歧視，並提升民眾對中高齡女性議題的關注。

▲台南市永華婦女福利服務中心辦理「歲月、獨處與我」攝影展，邀請20位中高齡女性，透過影像創作療癒及自我檢視，瞭解女性歷經歲月淬鍊與生命經驗凝結成對於「單身」與眾不同的獨特面貌呈現。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市永華婦女福利服務中心以「歲月、獨處與我」作為女性攝影展及講座主題，從中高齡女性自我凝視的視角看待生命的獨特面貌；高雄市婦女館則以戲劇展演呈現創齡戲劇「唱一首有頭無尾的歌?」；屏東縣女性夢想館為響應國際月經平權運動，培訓「經」奇超人月經屏權宣講師，分享從「經」驗成為驚艶。系列活動首站在台南舉行，下一站由高雄接力12月14日，屏東場將於114年1月9日接續登場。歡迎有興趣的民眾加入官方臉書粉絲專頁【台南市婦女福利服務中心】，共同關心婦女福利及權益。

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