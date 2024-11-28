賴清德首出訪確定過境具戰略意義夏威夷、關島　罕停留超過24hr

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任以來首次出訪，將於30日下午出發，本次將分別造訪馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等3個南太平洋友邦，期間確定過境美國夏威夷與關島。值得注意的是，依過去過境的慣例，美方較罕見同意我國領袖過境時停留超過24小時，而賴清德上任第一次出訪第一站，就在夏威夷停留2個晚上；另外，同時過境也深具軍事戰略價值的關島，行程規劃頗有背後意涵。

我國總統過去出訪過境美國時，總有許多台美默契上的限制。在前總統蔡英文2016年上任首次的過境，不論是在邁阿密或洛杉磯，都僅短短停留24小時就必須離境，而且隨行記者所住的飯店，必須距離總統下榻地點車程20分鐘，在美國境內不得進行採訪，也不得做新聞處理。

在歷經多次出訪的磨合，以及台美關係持續升溫下，蔡英文在後來過境美國的行程上，美方陸續取消的媒體與總統下榻飯店距離限制，同意記者隨行採訪，甚至同意蔡英文在美國境內停留超過24小時，以及公開舉行記者會。

《ETtoday新聞雲》日前以題為「幕後／賴清德出訪不排除去程過境夏威夷 返程擬在關島換回大飛機」報導指出，賴清德擬規劃過境夏威夷與關島。對此，府方人士證實，確定賴清德將在去程時，先過境夏威夷，於台北時間12月1日凌晨1時左右降落，且美方同意停留2個晚上，於台北時間12月2日深夜11時離境，前往友邦馬紹爾群島。

另一個過境點，賴清德在完成友邦吐瓦魯的訪問行程後，也將在12月4日晚間抵達關島，並停留一個晚上。就賴清德上任以來首次出訪的行程規劃，除了罕見讓訪團在美國境內停留超過24小時外，也一次同意賴清德同時過境深具軍事戰略意義的夏威夷與關島。