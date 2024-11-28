館長做過球版稱「蔡英文賴清德都知道」　自揭人生故事被說勵志

記者黃翊婷／綜合報導

網紅館長陳之漢日前直播時透露曾做過球版（簽賭），引發各界正反意見討論。館長27日直播時重申，他不只一次講過自己的故事，混過黑道、做過球版，希望大家引以為戒，沒想到如今居然有謠言說他這次買日本隊500萬，「我就不會賭博的人」，如果他真的這麼惡劣、是台灣職棒元凶，那前總統蔡英文、現任總統賴清德、中職會長蔡其昌怎麼會找他做直播，「大家都知道，蔡英文知道，賴清德也知道，也來了啊。」

▲館長再度談到球版爭議。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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館長27日在直播中提及自己的人生故事，他坦言27、28歲的時候曾跑去混黑道，也做過球版，但不是做台灣職棒，而是美國大聯盟，因為台灣職棒在他那個年代可操作性太強，所以大家都玩美國大聯盟，結果做了幾個月就快跑路，被人家欠了200萬元，險些走上絕路，這件事情差不多10年前就講過了。

館長表示，之所以將自己的經歷講出來，是因為他很誠實，不希望大家從別的地方聽到他做過什麼事情，而跑來指責，他2013、2014年間開始做直播，當時就說過以前有在混黑道，但真的不好，「我沒有說這是對的，我也覺得很糟糕，不希望大家去混」，那時候很多人覺得他很勵志，但做過的壞事會跟著自己一輩子，每次只要跟人家吵架，就會被指著臉說是黑幫，所以他勸戒大家千萬不要去混。

接著，館長說回球版的部分，他表示，現在居然有謠言說他這次買日本隊500萬，結果輸了，所以很不爽，「你有沒有聽過我賭過什麼？我就不會賭博的人。」他做過球版之後對賭博深惡痛絕，沒想到這件事情還波及民眾黨立法院黨團總召黃國昌，黃還得出來發新聞，「你不要問黃國昌，你問蔡英文嘛，你問賴清德嘛。」

館長說，他2014年就講過做球版的事情，2019、2020年蔡賴還來跟他做直播，「大家都知道，蔡英文知道，賴清德也知道，也來了啊」，後來中職會長蔡其昌也來做直播，如果他真的這麼惡劣、是台灣職棒的元凶、會綁架球員，這些人怎麼會來直播，「你再講啊、再黑啊，這種屁話」；此外，若未來還有人公開講他簽賭500萬，他看一個告一個。

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