台東關山人氣店家成打卡熱點　「愛玉三寶小公仔」超吸睛

▲台東關山人氣店家設置網紅打卡點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農業部農村發展及水土保持署補助，台東縣關山鎮農會輔導「關山親水休閒農業區」執行場域服務優化計劃；其中評選鎮內業者建置店家網紅打卡點，其中專賣台灣獨有食材「愛玉」的店家「痴愛玉」店中，由藝術家設計三隻活潑造型的小愛玉公仔，而俏皮的模樣，果然一亮相就相當吸睛。

關山鎮近年極力推動休閒農業與觀光發展頗具成效，包括關山鎮農會、關山鎮公所都希望透過公部門資源的協助來提升產業競爭力。深知網路世界的傳達無遠弗屆，水土保持署和關山鎮農會希望透過時下流行的拍照打卡來增加店家的行銷曝光度，特地評選出鎮內三家業者來執行場域優化計劃。

關山人氣名店「痴愛玉」賣的就是台灣限定的「愛玉」，產品全來自老闆父親吳博正所種植十多公頃的愛玉果。由於愛玉本身幾乎沒有什麼味道，老闆吳綵瀅發揮巧思創意加上愛搞怪硬是推出各種配搭口味，包括添加啤酒、養樂多、熱柚子茶口味，連洗愛玉也不再只是用水洗，嘗試成功以鮮奶、紅茶來替代，期盼讓男女老幼都能接受喜愛的百變口味。

這次爭取設置網紅打卡點的計劃，吳綵瀅委請藝術家Rita設計三隻愛玉寶寶，有戴眼鏡裝模作樣看書的、有倒立街舞地板動作的、還有看似舒服模樣斜躺的相當可愛，不只外觀和愛玉本人的特性相仿，連長筒雨鞋也如實呈現，吳綵瀅希望民眾在興奮拍照打卡之際，千萬也別忘了「愛我，就請別傷害我」。