日相石破茂研擬明年1月初訪韓　邀請尹錫悅訪日

▲南韓總統尹錫悅與日本首相石破茂在APEC場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統當選人川普即將於明年1月20日正式就任。在此之際，日本首相石破茂預計將於明年1月出訪南韓，與南韓總統尹錫悅進行雙邊會談，作為日韓兩國「穿梭外交」的一環，顯示日本對於南韓的高度重視，雙方可能就北韓（朝鮮）向俄派兵等議題交換意見與情報。

根據日媒《讀賣新聞》、南韓《韓聯社》，日本政府多名關係人士昨（27）日透露，首相石破茂正在計畫於明年1月初出訪南韓，時間點在日本國會召開常會之前，除了與尹錫悅進行會談以外，更呼籲尹錫悅能夠儘早安排行程訪日，作為對於日韓「穿梭外交」的實踐，同時呼應明年為日韓外交關係正常化60周年。

石破茂自從當選自民黨總裁、並在眾議院改選後以「少數執政黨」之姿當選日本總理大臣（首相），除了10月初前往寮國出席東南亞國協（ASEAN）、11月中前往祕魯與巴西出席亞太經合會（APEC）與G20峰會，是首次以雙邊會談為目的出訪外國，顯示石破茂上任以來欲繼承岸田內閣的外交路線，持續重視日韓關係的長遠發展。

石破茂、尹錫悅預計將在會談上討論俄羅斯與北韓之間強化軍事合作、中國頻繁的軍事活動，而為了應對川普將於明年1月20日正式就任美國總統，必須儘早重申對於美日韓三方合作的立場。

不過針對上述消息，南韓總統辦公室稍早回應，「目前尚未確認任何事項」；至於日本內閣官房長官林芳正也於今（28）日上午記者會上表示，「關於外國出訪行程，目前無任何確定事項」。

《讀賣新聞》指出，尹錫悅上任後為了發展對日外交關係，在歷史爭議上選擇對日本政府讓步，此舉掀起南韓國內民眾不滿的聲浪。

對此，韓日議員聯盟會長朱豪英（南韓國會議員，國民力量）於27日獲石破茂接見時，指出南韓之所以決定取消出席「佐渡金山」追悼儀式，是因為雙方在思考上產生差異，強調日韓關係在發展上必須考慮長遠性。