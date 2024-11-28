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韓暴雪道路交通癱瘓！他乾脆「滑雪上班」影片曝　網嘆：比車還快

▲▼南韓首爾降下11月份最強暴雪。（圖／路透）

▲南韓首爾降下11月份最強暴雪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾與京畿道南部連日來降下「破紀錄暴雪」！各地累積降雪量超過40公分，相當於成年人膝蓋高度，不僅超過200多個航班停飛，道路積雪更讓交通大打結，儘管民眾選擇搭乘公車、地鐵、電鐵上班，但同樣受到鐵軌鏟雪作業影響而延遲發車，民眾只好「滑雪出門」，速度比路上的汽車還快。

根據韓媒《中央日報》、《News1》，南韓首都圈各地累積降雪超過40公分，導致今（28）日上班尖峰時段交通大打結，由於道路積雪嚴重、車輛受困無法動彈，大批民眾上班時改搭大眾交通運輸，不過首爾地鐵1號線與廣域鐵道水仁盆唐線卻因列車電力供應不穩，加上積雪與樹枝鏟除作業等影響，列車發車時間被迫延後。

在此之際，卻有民眾拍到有人「滑雪上班」的有趣景象，紛紛將影片分享至社群平台X。據了解，該地位於京畿道水原市靈通區光教新都市，只見一名身穿黑色套裝的上班族，身後揹著包包、雙手拿著滑雪桿，沿著道路「高速滑行」，速度甚至超過旁邊為了安全駕駛而放慢速度的轎車。

眼看該名上班族的拼勁，網友們紛紛在標題調侃「滑雪在上班路上登場」、「K-上班族（指韓國）的堅定意志」。網友留言道，「哇！竟然滑得比車還快」、「他看起來好像蠻開心的」、「已經被迫要這樣出門上班嗎？」

這場117年以來的破紀錄大雪，目前尚未對位於京畿道華城市、平澤市、利川市等三星電子和SK海力士的半導體生產廠造成任何危害。不過，暴雪卻嚴重影響出門上班的職員。三星電子向各部門呼籲，若交通堵塞難以出門上班，可以選擇在家上班、或是使用特休；至於SK海力士則准許員工申請特休。

根據韓媒《東亞日報》，面對這場大雪，南韓民眾皆認為，若昨（27）日降下的初雪是交通大亂的預告，則今（28）日上班尖峰時刻的交通大亂，就是正式進入災難的開始，「外面積雪20公分，把路樹壓垮了」、「公車沒有辦法開上坡，只能走出門搭地鐵，但地鐵卻延遲發車，下一班車好像也故障」、「計程車0台、公車0班，無法出門上班」。

►南韓首爾連2天最強暴雪！200航班停飛交通癱瘓　3人除雪時慘死

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