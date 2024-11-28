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Threads「引戰演算法」要改了！將回歸「同溫層」　陌生人會變少

Threads的「引戰演算法」將180度大轉變。（圖／美聯社／達志）

▲Threads的「引戰演算法」將180度大轉變。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

Meta推出的新興社群平台Threads以其「引戰演算法」，與其它社群平台的「同溫層效應」做出區別，也因此讓許多粉絲基數小的創作者，有機會體驗在Threads爆紅的機會。然而，有社交媒體及數位營銷網誌發文提醒，Threads負責人Adam Mosseri日前震撼宣布，平台的演算法將180度大轉變，「未來你在Feed上看到的內容，將提升來自你追蹤的人，而非追蹤者的推薦內容將大幅減少。」這意味著追蹤者基數不夠大，曝光的可能性會直接縮水。

社交媒體及數位營銷的業界網誌「Jan's Tech Blog」近日在臉書粉專發文指出，Instagram和Threads的老闆Adam Mosseri，剛發表了一個震撼貼文，宣佈Threads的演算法來了個180度大轉變！改變的核心是什麼？粉專透露：

1.未來你在Feed上看到的內容，將提升來自你追蹤的人，而非追蹤者的推薦內容將大幅減少。

2.對創作者來說，這代表一個巨大的挑戰：追蹤者的重要性再次被放大！ 如果你的追蹤者基數不夠大，曝光的可能性會直接縮水。

粉專還提醒，最震撼的是，這改動即時生效，「創作者毫無準備時間！從明天起，你的每一條發佈內容都將在新規則下運行。」

至於背後原因是什麼？粉專指出，這可能和Threads的Custom Feeds有關，Custom Feeds已經讓非追蹤帳戶的內容更容易出現在你的Feed裡，而這次改動可能是一次「Rebalancing」，試圖拉回流量的重心。

粉專也解釋，這將對創作者產生下列影響：

1.如果你是靠推薦流量（Unconnected Traffic）獲得曝光，影響將非常大！

2.你需要重新聚焦於追蹤者的經營，提升粉絲黏性和參與度，才能在這新規則下生存

對此，Mosseri也向創作者提醒，演算法的徹底改變可能導致陌生用戶觸及量下滑，但可以提升創作者與追蹤者的互動質量，藉此在內容觸及與討論參與度之間重新平衡。

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