　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Threads新功能「同溫層更溫暖」　擠下Dcard成台灣人愛用Top5

記者蘇晟彥／綜合報導

Threads在近期推出「客製化主題欄位」，可以透過設定輕鬆自訂專屬主題標籤，在設定完成後，將可以瀏覽自訂主題下的串文內容，讓陌生串文遠離、「同溫層更加溫暖」。此外，動態消息中增加更多來自追蹤者的發文內容，並鼓勵所有新註冊者打造不同於在 Instagram 上的追蹤名單。

▼Threads推出「客製化主題欄位」，讓用戶更方便看到自己想看見的內容。

▲▼ 。（圖／meta提供）

Threads 於全球陸續推出個人化動態（Custom feed）功能，讓大家依照自己喜歡的主題打造動態消息。Threads 的動態消息預設為「為你推薦」與「追蹤中」，隨著大家在 Threads 上開始討論的主題愈來愈多元，目前個人化的動態牆將可新增不同的分類主題，讓大家輕鬆打造個人專屬動態消息。

簡單三步驟即可自己客製新主題欄位，首先長按 Threads 動態消息上方的「為你推薦」或「追蹤中」，再選擇欲加入的主題關鍵字與「個人檔案」，最後再自行為這項主題命名，例如「棒球」、「潮流」、「K-POP」、「追劇」等，完成後動態牆上將會新增欄位。點開欄位後，Threads 就會自動收錄相關的串文，一網打盡所有最愛的相關內容。同步放送小秘訣，只要輕鬆左右滑動，就可回到「為你推薦」、「追蹤中」，或切換到自訂的「主題動態」，瀏覽不同欄位下的串文。

Threads 正在重新調整動態內容，試著平衡「追蹤中」與「為你推薦」的內容，代表大家將會看到更多來自追蹤中的帳號所分享的內容，較少滑到由未追蹤的帳號發出的串文。這也意味著對創作者來說，來自沒有追蹤帳號的粉絲瀏覽量可能將降低，而來自粉絲的瀏覽次數將有機會增加，這項變動將持續調整。目前，Threads 社群的每月活躍人數即將突破 2.75 億大關。

此外，根據財團法人台灣網路資訊中心所披露的2024年網路使用報告，Threads在今年年中已經擠下Dcard、小紅書，晉身台灣人最常使用的社群軟體，儘管臉書的比重逐漸下滑，但整個「Meta家族」仍以75.43%的比例霸佔整個社群軟體的使用率。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了
今晚到明晨最凍「探6度低溫」！　轉雨時間曝
館長搞簽賭「5年前中職開球」喊：支持國球！　網挖影片怒了
川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來
「球版風波」被罵爆　館長改口了
陸集團「區經理」假徵人真約砲　月薪58K先試車：一個月兩次

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Threads新功能「同溫層更溫暖」　擠下Dcard成台灣人愛用Top5

LINE內建表情貼大翻新！舊版用戶免緊張1步驟找回老朋友

外媒爆iPhone 17「外觀重大改變」　2型號最明顯

中華電信5G創新大賽冠軍出爐　助產業數位轉型成「智慧台灣島」

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感

Threads新功能「同溫層更溫暖」　擠下Dcard成台灣人愛用Top5

LINE內建表情貼大翻新！舊版用戶免緊張1步驟找回老朋友

外媒爆iPhone 17「外觀重大改變」　2型號最明顯

中華電信5G創新大賽冠軍出爐　助產業數位轉型成「智慧台灣島」

星巴克11／28起再推「大杯以上買一送一」　免費爽喝一杯「先截圖」

快訊／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

今晚到明晨最凍「探6度低溫」　賈新興曝下周轉雨時間

烏克蘭國防部長率代表團訪韓　擬要求南韓提供武器援助

極致療癒！「晶石擴香」滴美膚精油好奢華　竟能進軍五星酒店太強

快訊／台積電漲5元至1005　台股開盤上漲46點

中擬藉賴清德出訪軍演　空軍今晨出動各型機艦「防空作戰演練」

Threads新功能「同溫層更溫暖」　擠下Dcard成台灣人愛用Top5

獨享高樓層美景！高雄市中心優雅生活「遠雄峰蘊」

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

3C家電熱門新聞

外媒爆iPhone 17外觀重大改變

三大電信搭方案0元買iPad mini

Threads新功能同溫層更溫暖

LINE內建表情貼大翻新！

3C達人一致推iPhone 16與5G方案

中華隊奪冠通訊行祭超狂優惠

中華電5G大賽冠軍出爐

中華隊奪冠三大電信優惠出爐！

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

蘋果突發布iOS 18.1.1　建議立刻更新

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」

直擊／realme GT 7 Pro國際版發表

vivoX200系列預購開紅盤

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

近日台灣社群媒體掀起一股拍照新潮流，不少國高中生迷上用後照鏡來拍攝「廣角自拍」，透過凸透鏡效果來拍照。這也引起搶購風潮。就有一名網友表示，自己一連跑了三家小北百貨都沒買到小型後照鏡，引起網友熱議。

不是家電！他大推日本超商「這款伴手禮」超讚

不是家電！他大推日本超商「這款伴手禮」超讚

美委大戰　台灣妹「超有哏手板」全笑翻

美委大戰　台灣妹「超有哏手板」全笑翻

日美委激戰！台球迷1招「鏡頭狂拍TAIWAN」

日美委激戰！台球迷1招「鏡頭狂拍TAIWAN」

吳崢喊恭喜「搶救王義川成功」遭轟爆

吳崢喊恭喜「搶救王義川成功」遭轟爆

關鍵字：

threads

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

即／23:32花蓮近海規模5.2地震　最大震度3級

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

即／台灣東部23:32發生地震　台北有感搖晃

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面