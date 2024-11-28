Threads新功能「同溫層更溫暖」　擠下Dcard成台灣人愛用Top5

記者蘇晟彥／綜合報導

Threads在近期推出「客製化主題欄位」，可以透過設定輕鬆自訂專屬主題標籤，在設定完成後，將可以瀏覽自訂主題下的串文內容，讓陌生串文遠離、「同溫層更加溫暖」。此外，動態消息中增加更多來自追蹤者的發文內容，並鼓勵所有新註冊者打造不同於在 Instagram 上的追蹤名單。

▼Threads推出「客製化主題欄位」，讓用戶更方便看到自己想看見的內容。



Threads 於全球陸續推出個人化動態（Custom feed）功能，讓大家依照自己喜歡的主題打造動態消息。Threads 的動態消息預設為「為你推薦」與「追蹤中」，隨著大家在 Threads 上開始討論的主題愈來愈多元，目前個人化的動態牆將可新增不同的分類主題，讓大家輕鬆打造個人專屬動態消息。

簡單三步驟即可自己客製新主題欄位，首先長按 Threads 動態消息上方的「為你推薦」或「追蹤中」，再選擇欲加入的主題關鍵字與「個人檔案」，最後再自行為這項主題命名，例如「棒球」、「潮流」、「K-POP」、「追劇」等，完成後動態牆上將會新增欄位。點開欄位後，Threads 就會自動收錄相關的串文，一網打盡所有最愛的相關內容。同步放送小秘訣，只要輕鬆左右滑動，就可回到「為你推薦」、「追蹤中」，或切換到自訂的「主題動態」，瀏覽不同欄位下的串文。

Threads 正在重新調整動態內容，試著平衡「追蹤中」與「為你推薦」的內容，代表大家將會看到更多來自追蹤中的帳號所分享的內容，較少滑到由未追蹤的帳號發出的串文。這也意味著對創作者來說，來自沒有追蹤帳號的粉絲瀏覽量可能將降低，而來自粉絲的瀏覽次數將有機會增加，這項變動將持續調整。目前，Threads 社群的每月活躍人數即將突破 2.75 億大關。

此外，根據財團法人台灣網路資訊中心所披露的2024年網路使用報告，Threads在今年年中已經擠下Dcard、小紅書，晉身台灣人最常使用的社群軟體，儘管臉書的比重逐漸下滑，但整個「Meta家族」仍以75.43%的比例霸佔整個社群軟體的使用率。