嗆「購物專家」是小三劈多男　名媛李珍妮賠定了！

▲名媛李珍妮。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

名媛李珍妮跟「衣架大王」陳友諒分手後，知道陳男跟電視台「購物專家」古瀞涵交往，懷疑古女介入感情，在臉書上罵古女，「介入別人感情的小三」，古女也提告，刑事部分李女被判4月徒刑，得易科罰金確定，至於民事部分，台北地院3月判李女要賠40萬，李女上訴被高等法院駁回，賠償40萬確定。

判決書指出，李女在2019年4月某日，在臉書發限時動態消息又貼古女照片，下面加「介入別人感情的小三，還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌！」古女名譽權被侵害，提告求償60萬。

李女否認毀謗，她辯稱，「介入別人感情的小三」的文只是抒發個人情緒，僅限於在她朋友圈內，且僅1天即下架。不過李女還是被台北地檢署依加重誹謗罪起訴，2022年11月，高院依加重誹謗罪判李女4月，可易科罰金12萬元確定。

至於民事部分，台北地院表示，李女「介入別人感情的小三，還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌！」的文字內容，具體指古女為小三、劈腿多男，並以嘲諷語氣稱古女行為足以作為購物台的活招牌，已毀損名譽，判她要賠40萬。李女不服又上訴高等法院。

高院認為，李女有損害古女名譽，採信北院見解，判賠40萬元無不當，駁回上訴。

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