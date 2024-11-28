知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾！網怒刷1星

▲環境髒亂。（圖，下同／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

某間知名美式漢堡餐車遭到網友爆料，廚房環境髒亂，肉品不僅發黑，還直接擺在地上；此外，近三個月來，Google Maps評論也出現許多1星負評，價格貴但產品卻令人失望，而且店內販售的薯條居然是薯條餅乾，不是現炸薯條，店員沒有主動告知，還不斷用話術推銷給客人。

有網友在臉書「爆料公社」貼出多張照片，肉品發黑、廚房髒亂且有老鼠出沒，食材甚至直接放在地上，「這台到處違停，引發各種交通疑慮的黑色黃招牌餐車，大家應該不陌生吧，除了交通問題，內部品管涉及嚴重的食安問題，請謹慎服用。品牌理念真的是在地美食呢！？」

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此外，近三個月來，Google評論中出現大量1星負評，除了漢堡份量小，口感偏乾以外，許多顧客抱怨店內販售的薯條其實是「薯條餅乾」，非現炸薯條，店員不僅沒有主動告知客人，還會用話術推銷。

網友紛紛搖頭，「點餐的時候只問要不要加點套餐加100，但卻沒說薯條跟沙拉各自賣50」、「薯條竟然是餅乾薯條，漢堡是大但是沒有肉汁也不香就非常普通」、「沙拉就是用漢堡剩下爛菜，擠一點漢堡的醬去做的，還賣50塊，有夠沒誠意」、「口味和售價不成正比，有點失望」、「店員只會問客人要不要加購套餐，除非客人問薯條長什麼」。

針對爆料內容，《ETtoday新聞雲》記者實際詢問店家，不過目前尚未收到回應。