美國女囚「肉體零接觸」產下男囚犯孩子　神祕手法曝光

▲黛西林克與瓊德帕茲從來沒有見過面，但兩人卻成功擁有一名孩子。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州一名女囚犯今年6月生下孩子，孩子生父就是監獄中的另一名囚犯，但她早在2022年入獄服刑，並未與孩子生父有過肉體接觸。女囚犯如今把這名孩子被稱為奇蹟寶寶，且她與另一名男性囚犯擁有孩子的手法曝光。

獨立報報導，29歲女囚犯黛西林克（Daisy Link）2022年因二級謀殺罪名入獄，關押在佛州邁阿密戴德郡的特納吉爾福德奈特懲教中心（Turner Guilford Knight Correctional Center），並在獄中認識24歲男囚犯瓊德帕茲（Joan Depaz）。

黛西林克與瓊德帕茲從來沒有見過面，兩人起初只是在獄中聊天，後來瓊德帕茲透露非常想要孩子，直言「若我必須選擇一個人，你知道，那個人就是妳（指黛西林克）」，決定試著來生孩子，並利用通風口傳遞物品至對方牢房，這個物品就是瓊德帕茲的精液。

瓊德帕茲把精液包在保鮮膜內，再把保鮮膜捲起來，並連接至通風口的線上，一天5次，整整持續一個月。接著黛西林克會把精液放入陰道炎給藥器之中，把精液放入她的體內。

經過多次嘗試，黛西林克成功懷孕，孩子已於6月19日出生，目前這對男女分別被關押在不同設施，但仍會進行通話，並與孩子講視訊電話。針對這起事件，相關單位正進行內部調查。