「新娘丟捧花」遇尋仇！槍手闖婚禮　賓客嚇瘋逃竄1人中彈亡

▲新娘爬上椅子準備丟捧花時，突然有槍手闖入會場。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

墨西哥一名新娘在婚禮上準備拋捧花時，突然有多名槍手闖入會場，並開始開槍掃射，導致1人死亡多人受傷。經過調查，死者為一名涉及人口販賣的男子，殺人動機疑似是尋仇。然而在這場槍戰中，新娘的父母也無辜遭波及受傷。

根據《每日郵報》報導，墨西哥女子瓜達盧佩·索薩（Guadalupe Sosa）23日晚間在哈拉帕市舉辦婚禮，然而當晚新娘索薩手持捧花，正準備拋給賓客時，卻突然有多名持槍的蒙面男子闖入會場。

其中槍手先是將一名男子推向出口，隨後一名男子滑倒在舞池中央，賓客們驚覺有異後，隨即在會場內四處逃竄，而當時站在椅子上準備拋捧花的索薩與新郎曼努埃爾·博卡內格拉（Manuel Bocanegra）則是驚恐地看著一切發生。

經過確認，被槍手挾持的男子是弗拉基米爾·蘇尼加（Vladimir Zúñiga），但他在試圖反抗時就遭到對方射殺身亡。當地媒體報導，新娘的父母也在槍戰中受傷，索薩的母親肩部中彈，而父親則腳部受傷。

當地檢察官辦公室24日召開記者會表示，初步調查顯示，蘇尼加曾從事非法活動，涉及人口販賣，疑似是因此被人盯上，遭尋仇謀殺。警方目前已經介入調查，並全力追捕5名槍手。