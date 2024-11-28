IKEA恐漲價！川普2.0關稅將開鍘　集團CEO認：難維持低價

▲ IKEA母公司警告，川普歸稅政策恐怕衝擊消費者荷包。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普競選期間放話對所有進口商品加徵關稅，25日宣布上任將首先開鍘中國、墨西哥與加拿大，引發業者憂慮。瑞典平價家具品牌宜家家居（IKEA）母公司執行長出面警告，高關稅將令該公司愈來愈難維持低價，恐怕使消費者荷包縮水。

根據CNN，IKEA母公司英格卡集團（Ingka Group）執行長布羅丁（Jesper Brodin）加入其他商界領袖行列，對川普2.0關稅政策直言，「我們不相信關稅會幫助國際公司和國際貿易，最終這項風險可能反映在客戶的帳單上」。

布羅丁28日在倫敦的IKEA快閃店開幕前發表談話指出，「關稅使我們更難維持低價、讓許多人負擔得起，而這是我們的最終目標」，不論是IKEA或全球經濟「從未因高關稅受惠」，「但這是我們無法控制的，我們需要理解與適應」。

IKEA約7成商品在歐洲生產，其餘3成在亞洲，主要產地在中國。而川普25日宣布，將對中國進口商品加徵10%關稅，直到中國阻止非法毒品流入美國。

布羅丁28日未直接回應該公司是否計畫在川普關稅政策下轉移產地，但強調IKEA與供應商的長期合作關係平均超過10年，「我們堅持長期關係，不論好壞」。

IKEA去年降低約2000種商品價格，花費逾20億歐元，讓對通貨膨脹感到疲乏的消費者鬆口氣，但結果是儘管售出的商品數量增加，公司年營收仍下降。

美國零售與消費品行業商業遊說團體也敲響警鐘，代表可口可樂（Coca-Cola）等數十家包裝商品公司的美國消費者品牌協會（Consumer Brands Association）活動與特別計畫副總裁馬德雷基（Tom Madrecki）指出，關稅對其成員來說是「明確且現實的危險」。

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