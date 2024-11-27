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「無敵小生」孫翠鳳出新書！自曝聳動書名「和她的男人們」秘辛

▲▼無敵小生孫翠鳳出新書《孫翠鳳和她的男人們》，新書發表當天還露小蠻腰好身材。（圖／記者林育綾攝）

▲「無敵小生」孫翠鳳出新書《孫翠鳳和她的男人們》，新書發表還露小蠻腰，展現好身材。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「無敵小生、明華園當家台柱」孫翠鳳相隔20年出新書，書名《孫翠鳳和她的男人們》乍聽之下聳動，實際是因為她花了整整3年揣摩男人，又用了大半輩子跟各式各樣的男性角色們「搏感情」，全書10萬字、100張珍貴照片，還有她曾經憂鬱症、走出低潮、創業的心路歷程。

▲▼無敵小生孫翠鳳出新書《孫翠鳳和她的男人們》，新書發表當天還露小蠻腰好身材。（圖／記者林育綾攝）

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▲孫翠鳳為了演戲，大半輩子都在跟男人們「搏感情」，揣摩不凡的男人們。（圖／記者林育綾攝）

孫翠鳳提到，回顧自己出第一本書已經是20年前，相隔20年後，皇冠出版社前來邀約出書時，她原先一直回絕，原因是擔心自己沒時間和體力寫書，會耽誤出版社的時程規劃。但皇冠鍥而不捨派出各路人馬說服，終於打動她願意分享這20年來一路的甘苦。

她的自傳《孫翠鳳和她的男人們》，描述她大半輩子為了演戲，都在跟男人們「搏感情」，這些男人時而風流倜儻，時而是法力無邊的蓬萊大仙，時而是英姿瀟灑、威震四方的一代帝王，孫翠鳳從零到有苦練，呈現這些男人們的魅力。

▲▼無敵小生孫翠鳳出新書《孫翠鳳和她的男人們》，新書發表當天還露小蠻腰好身材。（圖／記者林育綾攝）

▲孫翠鳳非科班出身，意外踏上「無敵小生」之路。（圖／記者林育綾攝）

孫翠鳳非科班出身，當年她還是一位連台語都說得零零落落的門外漢，在人生面臨黑暗低谷之際，接住她的溫暖大手正是明華園。她毅然決然踏入歌仔戲世界，一度熬成一線小旦，但本以為是缺點的粗啞嗓音，竟然引領她踏上「無敵小生」之路。

她花了整整3年揣摩男人，而她扮演的每一個男人也不普通，還獨創高難度身段，例如飾演李玄時擁有前無古人的功夫，連演動物都不馬虎，將白狐狸細膩演出，宛如狐狸轉世，在扮演「獅子王」也用獨特花臉和精湛表現驚艷全場。

▲▼無敵小生孫翠鳳出新書《孫翠鳳和她的男人們》，新書發表當天還露小蠻腰好身材。（圖／記者林育綾攝）

▲孫翠鳳提到能夠一路堅持走來，鐵粉的支持讓她充滿力量。（圖／記者林育綾攝）

孫翠鳳笑說，當時在討論書名時，原先有過的選項是《一戲入魂》，團長（丈夫陳勝福）也說好，但她自知這個名字雖然有氣質，又符合她的藝文表演事業形象，卻沒有賣點，後來出版社又小小聲建議，「那《孫翠鳳和她的男人們》怎麼樣？」她聽了立刻大呼「好！」、「就是這個！」

她在戲台上是浪子，是皇帝，是霸王；下了戲後是妻子，是媳婦，是媽媽。扮演男人時能威震四方，下戲後又為孩子擋風雨。曾經她也得過憂鬱症，面臨人生低谷，孫翠鳳回憶，「剛開始我不知道怎麼了，只知道我很不想上台，只想躲起來」，各科門診都看了，也找不出原因，直到後來有人建議她去看「精神科」。

孫說，在當年，看精神科是一件很挑戰世俗眼光的事，但她決定去面對，醫生開藥，她就吃，當年醫師告訴她，「人的情緒有高低起伏很正常，憂鬱症就像是心理感冒了，需要時間慢慢恢復。」就這樣熬了幾年，總算走過低潮。

▲▼無敵小生孫翠鳳出新書《孫翠鳳和她的男人們》，新書發表當天還露小蠻腰好身材。（圖／記者林育綾攝）

▲無敵小生孫翠鳳相隔20年出新書《孫翠鳳和她的男人們》。（圖／記者林育綾攝）

《孫翠鳳和她的男人們》10萬字記錄內心世界、20年來的心路歷程，她表示，不僅歡迎對戲劇表演有興趣的人來閱讀，想創業的人也很適合，她將分享如何將一個古老傳統事業做成「國家級品牌」的驕傲；對於好奇她如何走過低潮的人也很有幫助，她相信這本書能為人們帶來力量。

新書發表會當天，她透露能夠一路堅持，除了鐵粉們的後援，也不忘提及自己的先生、明華園團長陳勝福，一路以來的支持和互相成長，並透露她當年在揣摩男人的過程中，也不忘參考身邊的男人們，陳勝福就是第一位，至今她仍佩服他專業、敬業的精神。

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