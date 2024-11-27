　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府攜手華南銀及金研院推動金融教育　建立孩子正確金錢觀及防詐知識

▲台南市長黃偉哲27日出席於永華市政中心舉辦的成果發表會時，宣布未來3年將持續合作推動計畫，幫助更多台南國小學生建立正確金錢素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲27日出席於永華市政中心舉辦的成果發表會時，宣布未來3年將持續合作推動計畫，幫助更多台南國小學生建立正確金錢素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

正確金錢觀念從小扎根！台南市政府延續2023年計畫，2024年繼續攜手華南銀行及台灣金融研訓院推動「華南挺台南CSR金融共好公益計畫」，深入校園宣導金融教育。

台南市長黃偉哲27日出席於永華市政中心舉辦的成果發表會時，宣布未來3年將持續合作推動計畫，幫助更多台南國小學生建立「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」及「預防詐騙」等關鍵金融素養。

▲台南市長黃偉哲27日出席於永華市政中心舉辦的成果發表會時，宣布未來3年將持續合作推動計畫，幫助更多台南國小學生建立正確金錢素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，投資孩子的未來，就是投資社會的進步。金融教育能幫助孩子建立正確的金錢觀，更能學會規劃未來、為人生布局。感謝華南銀行與台灣金融研訓院攜手深耕公益，為超過 5000名台南學子帶來重要的財務知識，期待計畫能嘉惠更多學生。

黃偉哲指出，金融教育不僅能讓孩子養成金融及理財觀念，在實務上更能將防詐概念深植人心，對於詐騙防制也能發揮實質效益。他也感謝各界配合政府積極防詐，讓台南在預防詐騙、攔阻詐騙的成效都是六都第一。

教育局鄭新輝局長表示，這項計畫專為國小四年級設計，由華南銀行行員擔任「CoCo老師」入班教學，透過互動遊戲與淺顯易懂的語言，傳授金錢管理、風險意識及預防詐騙等知識。課程不僅能提升學生的思辨能力，也幫助他們養成負責任的消費習慣與儲蓄意識，並學會辨別金融訊息真偽。

金研院董事長雷仲達表示，根據問卷調查顯示，課程實施後，98%的學生開始考量購物必要性，其中38%的學生主動放棄非必要消費，60%的學生則因價格或家長建議放棄購買。此外，95%的學生展現正向財務行為，包括主動儲蓄零用錢、減少浪費，並體會家長的辛勞，深受家長好評。

▲台南市長黃偉哲27日出席於永華市政中心舉辦的成果發表會時，宣布未來3年將持續合作推動計畫，幫助更多台南國小學生建立正確金錢素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

華南銀行董事長陳芬蘭表示，金融素養是現代人不可或缺的能力，華南銀行自2006年起便配合金管會政策積極推動金融教育，深入校園與社區宣導。未來，華南銀行將持續肩負企業社會責任，陪伴台南的孩子在理財道路上邁出穩健步伐，為社會培養更多具有正確金錢觀的下一代。

教育局進一步表示，台南CSR金融共好公益計畫是產官學合作典範，也象徵著台南市金融教育新模式邁向新里程碑，盼透過金融與教育資源整合，打造財務幸福丶金融信任的台南。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
錢帥君心碎！　1億保釋金退還時間曝
快訊／濟南路民宅大火！1樓突冒火舌「濃煙竄天」
寺廟女信徒超美…細看是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍
總統催婚！郭俊麟迪士尼下跪「求婚」陳冠宇：他說好欸
馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感
快訊／郭哲敏1億交保撤銷　法官裁定「馬上還押看守所」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市府攜手華南銀及金研院推動金融教育　建立孩子正確金錢觀及防詐知識

王品集團捐款30萬邀弱勢兒少品嚐烤鴨　黃偉哲感謝企業回饋

世界華人工商婦女企管協會大台南分會　力邀王正坤醫師專題演講

雲嘉嘉首屆高級救護技術員訓練結訓　救護聯盟共創生命守護網

嘉義流浪犬攻擊事件頻傳　餵養人攔阻恐嚇公務員遭送辦

屏東縣1747枝槍執照換照倒數　警：12／31前完成換照

北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會　27日起連10天登場

花蓮購物節直播抽獎！全期加碼再送大禮包　13萬人再拼最終大獎

道安工作獲肯定！　花蓮縣警局獲團體、個人5項「金安獎」

台東市新生路停五立體停車場動土　提升鐵花村及周邊商圈繁榮

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

台南市府攜手華南銀及金研院推動金融教育　建立孩子正確金錢觀及防詐知識

王品集團捐款30萬邀弱勢兒少品嚐烤鴨　黃偉哲感謝企業回饋

世界華人工商婦女企管協會大台南分會　力邀王正坤醫師專題演講

雲嘉嘉首屆高級救護技術員訓練結訓　救護聯盟共創生命守護網

嘉義流浪犬攻擊事件頻傳　餵養人攔阻恐嚇公務員遭送辦

屏東縣1747枝槍執照換照倒數　警：12／31前完成換照

北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會　27日起連10天登場

花蓮購物節直播抽獎！全期加碼再送大禮包　13萬人再拼最終大獎

道安工作獲肯定！　花蓮縣警局獲團體、個人5項「金安獎」

台東市新生路停五立體停車場動土　提升鐵花村及周邊商圈繁榮

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤：僅調職沒道歉簡直「謝宜容2.0」

反映獲利表現　國泰金今年股利優於去年

張奕獲日職球團探詢！　日球迷感動：這就是12強賽存在的意義

醫警告：冷死人是真的！　突冒「7症狀」別拖了

好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

壽司郎首度攜手法朋聯名　老奶奶檸檬蛋糕全台分店吃得到

失聯移工騎車未禮讓行人遭攔查　跨安全島狂奔！體力不支被逮

日本導播也給特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣　球迷愛暈了

曾入圍金曲歌王　早稻田學霸歌手突消失4年...內幕曝光

小米「第3款電動車」測試中！7人座增程型電動休旅、2026上市

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

南投縣長許淑華：將研議獎勵方案鼓勵陳柏清

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

桃食安心資訊平台　11/27起推出數位領券

台電台南區處邀學校用戶轉移用電省荷包

中年男突發心肌梗塞經電擊4次、導管手術救回

桃園智發會帶長輩學AI　94歲爺爺直呼好玩

桃知道威秀影城　舉辦公益電影傳遞關懷

23年前錯過男老師　上億資產女會計師盼續前緣

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件稽查屬實

賀台灣奪冠！「金牌總舖師」請吃滷麵

陳亭妃提醒詐騙新手法吸引LINE投票盜用帳號

花蓮爭取增開台北-花蓮航班　1年1016架次

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

嘉義流浪犬攻擊事件頻傳　餵養人攔阻恐嚇公務員

更多熱門

相關新聞

即／國1南下296K事故　1烏龜翻1掛護欄上

即／國1南下296K事故　1烏龜翻1掛護欄上

國道1號南向296公里台南下營路段，今（27日）上午10時許發生一起2車翻車車禍，台南市消防局119勤務中心據報，派遣新營、官田及麻豆等消防分隊共計8車18人前往搶救，消防人員救出2男2女，並以救護車將其中3人送醫救治，事故原因正由國道警察第四大隊調查處理中。

花蓮讀經會考12/1登場　邀家長助陣加油

花蓮讀經會考12/1登場　邀家長助陣加油

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

從川普對「加密貨幣」開放　未來衝擊與改變

從川普對「加密貨幣」開放　未來衝擊與改變

台電台南區處邀學校用戶轉移用電省荷包

台電台南區處邀學校用戶轉移用電省荷包

關鍵字：

台南市府華南銀金研院金融教育

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

小S溝通老公「想開放性關係」

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面