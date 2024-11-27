台南市府攜手華南銀及金研院推動金融教育　建立孩子正確金錢觀及防詐知識

▲台南市長黃偉哲27日出席於永華市政中心舉辦的成果發表會時，宣布未來3年將持續合作推動計畫，幫助更多台南國小學生建立正確金錢素養。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

正確金錢觀念從小扎根！台南市政府延續2023年計畫，2024年繼續攜手華南銀行及台灣金融研訓院推動「華南挺台南CSR金融共好公益計畫」，深入校園宣導金融教育。

台南市長黃偉哲27日出席於永華市政中心舉辦的成果發表會時，宣布未來3年將持續合作推動計畫，幫助更多台南國小學生建立「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」及「預防詐騙」等關鍵金融素養。

黃偉哲表示，投資孩子的未來，就是投資社會的進步。金融教育能幫助孩子建立正確的金錢觀，更能學會規劃未來、為人生布局。感謝華南銀行與台灣金融研訓院攜手深耕公益，為超過 5000名台南學子帶來重要的財務知識，期待計畫能嘉惠更多學生。

黃偉哲指出，金融教育不僅能讓孩子養成金融及理財觀念，在實務上更能將防詐概念深植人心，對於詐騙防制也能發揮實質效益。他也感謝各界配合政府積極防詐，讓台南在預防詐騙、攔阻詐騙的成效都是六都第一。

教育局鄭新輝局長表示，這項計畫專為國小四年級設計，由華南銀行行員擔任「CoCo老師」入班教學，透過互動遊戲與淺顯易懂的語言，傳授金錢管理、風險意識及預防詐騙等知識。課程不僅能提升學生的思辨能力，也幫助他們養成負責任的消費習慣與儲蓄意識，並學會辨別金融訊息真偽。

金研院董事長雷仲達表示，根據問卷調查顯示，課程實施後，98%的學生開始考量購物必要性，其中38%的學生主動放棄非必要消費，60%的學生則因價格或家長建議放棄購買。此外，95%的學生展現正向財務行為，包括主動儲蓄零用錢、減少浪費，並體會家長的辛勞，深受家長好評。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，金融素養是現代人不可或缺的能力，華南銀行自2006年起便配合金管會政策積極推動金融教育，深入校園與社區宣導。未來，華南銀行將持續肩負企業社會責任，陪伴台南的孩子在理財道路上邁出穩健步伐，為社會培養更多具有正確金錢觀的下一代。

教育局進一步表示，台南CSR金融共好公益計畫是產官學合作典範，也象徵著台南市金融教育新模式邁向新里程碑，盼透過金融與教育資源整合，打造財務幸福丶金融信任的台南。