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台電台南區處邀學校用戶　共商轉移用電省荷包

▲台電台南區營業處於26日下午，針對高壓學校大專院校、高中職舉辦行業別用電座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電台南區營業處於26日下午，針對高壓學校大專院校、高中職舉辦行業別用電座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電台南區營業處於26日下午，針對高壓學校大專院校、高中職舉辦行業別用電座談會，另安排於29 日邀請高壓國中、國小用戶，期能藉由座談會向學校用戶推廣「新時間電價的用電負載管理」，落實移轉夜尖峰負載。

▲台電台南區營業處於26日下午，針對高壓學校大專院校、高中職舉辦行業別用電座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電台南區營業處表示，隨著再生能源發電持續增加，尖峰用電時段已改變，鼓勵用戶能多在太陽光電充裕時段用電，改變自身用電行為。為因應各行各業的不同用電特性，台電依照全台各區處所蒐集到的大數據資料及節電成功案例分門別類，提供各行業別用戶最適合的用電建議、設備調整方法。

台電台南區營業處自2023年開始舉辦行業別小型用電建議座談會，26日的座談會中除說明「時間電價時間帶介紹」及「校園移轉用電案例分享」之外，也針對需量反應負載管理措施進行說明，並鼓勵多加利用台電高壓用戶服務入口網站，即時瞭解自身用電情況，更可與其他學校進行比較，學習節能經驗。

▲台電台南區營業處於26日下午，針對高壓學校大專院校、高中職舉辦行業別用電座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

座談會特別安排用電服務專員提供桌邊服務，提供學校專屬客製化建議，除檢視近年用電情形外，還針對契約容量試算、電費方案及需量反應措施選用提供更多彈性規劃及建議，期望藉由用戶省電費、台電省能源，共創雙贏局面，參與座談會的學校表示，很感謝台電舉辦這樣的座談會，確實收穫很多，也非常難得可以有這個場合與其他學校互相交流，對於電費及學校用電情形的掌握十分有幫助！

▲台電台南區營業處於26日下午，針對高壓學校大專院校、高中職舉辦行業別用電座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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