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以色列與真主黨停火協議生效　5大要點一次看

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩貝魯特。（圖／路透）

▲以色列多次空襲黎巴嫩貝魯特。（圖／路透，下同。）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

以色列與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）全面交戰2個月後，今天在美國與法國居中斡旋下達成停火協議，將終結這場破壞力極大的衝突，可望進一步促成加薩停火。

一名知悉談判內容的美國高階官員說，以色列與真主黨達成的停火協議，目的在讓以色列軍隊於未來60天自黎巴嫩南部和平撤軍。以下是法新社整理的5大重點。

停火協議何時生效？

這項停火協議已在以色列與黎巴嫩當地時間27日凌晨4時（台灣時間早上10時）生效，應該能夠終結一場迫使以色列數萬人以及黎巴嫩數十萬人逃離家園的戰爭。

▲▼10月3日黎巴嫩貝魯特南郊遭以色列轟炸。（圖／路透社）

下一步為何？

一名不願具名的美國官員說，以色列部隊將堅守陣地，但接著「為期60天的階段展開時，黎巴嫩軍隊與安全部隊將開始往南部署」。

這位官員解釋，這將讓他們有時間抵達以色列陣地，屆時以色列將開始逐步撤軍，不會形成讓真主黨或其他人趁虛而入的真空情況，而撤軍所花費的時間將不超過60天。

真主黨也必須撤出與以色列交界的南部邊界，並向北移動到利塔尼河（Litani River），儘管聯合國安全理事會已在2006年決議案中呼籲這麼做，但真主黨沒有付諸行動。

美國總統拜登在解釋停火協議時強調：「不能讓真主黨恐怖分子在黎巴嫩南部重振旗鼓。」

▼以色列防空系統，攔截真主黨火箭彈。（圖／路透）

▲▼以色列防空系統攔截黎巴嫩真主黨火箭彈。（圖／路透）

如果事情沒有順利進行？

拜登說，在法國與其他盟友支持下，美國將「提供必要援助，確保這項協議完整且有效地執行」。然而，他說，這不代表美國將派遣地面部隊。

拜登表示：「如果真主黨或任何其他人違反協議，並對以色列構成直接威脅，那麼以色列保有符合國際法的自我防衛權利。」

美國與法國將加入以色列與真主黨在2006年戰爭後建立的三方機制，這個機制包含聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）、以色列與黎巴嫩。

美國官員說，這個機制將肩負讓各方保持溝通的任務，並確保只要發現有違反協議情況，將出手處理避免情勢升級。未來這個機制將由美國主持。

一個由「其他幾個國家」軍隊組成的軍事委員會，也將向黎巴嫩軍隊提供設備、訓練與金援方面的額外支持。

這位官員說：「我們仍致力於待在當地，每天觀察局勢發展，並讓每個人都知道…全世界都在看。」

▼以色列北部的以軍坦克。（圖／路透）

▲▼以色列黎巴嫩邊境情勢緊張。圖為以色列北部的以軍坦克。（圖／路透）

黎巴嫩的下一步動向

美國官員說，由於「真主黨現階段在軍事與政治方面極度虛弱」，這項停火協議是「黎巴嫩能在其領土重建主權」的大好契機。

拜登表示，「未來60天，黎巴嫩軍隊與國家安全部隊將再度部署並掌控自己的領土」，稱這對黎巴嫩而言是「新的開始」。

停火協議對加薩代表的意義？

美國官員說，黎巴嫩停火協議可能成為「推動達成加薩停火協議，並讓人質帶回家的一個墊腳石」。

他說，這大致上將形成這個局面，因為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）將體認到「真主黨已決定拋棄他們，並斬斷這兩場衝突的連結」。哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，促使以色列揮軍入侵加薩。

這位官員說：「再也沒有人會前來支援他們。我覺得這是對現實局勢的強大改變…如果哈瑪斯內有任何人以為他們的理念獲得廣泛支持，我覺得他們今日已認清事實並非如此。」

 
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關鍵字：

以色列真主黨黎巴嫩停火加薩

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