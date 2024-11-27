　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE內建表情貼大翻新！舊版用戶免緊張1步驟找回老朋友

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE 官方日前公佈，內建表情貼將進行首次大翻新，舊版的將會自動進行刪除，從貼圖鍵盤介面中移除，全新的人氣角色將會持續陪伴用戶。但若習慣初版內建表情貼的用戶，也可以透過QRCODE重新下載，這次改版的目的是依據用戶溝通習慣的變化進行更新，兩個版本會有些微不同的差異。

▲▼

官方表示，從初版的內建表情貼推出至今已經許久，考慮到用戶溝通習慣的變化，將針對內建的表情貼進行翻新，讓聊天室的對話可以更精準的直接表達真情實感。對此，初版內建表情貼會從貼圖鍵盤介面中刪除，從11月25日開始，將會陸陸續續更新到所有用戶帳號，但會因為裝置的差異有所不同，建議更新到14.19.0 或最新版本。

此外，這兩組的表情貼將會有些許差異，但若不習慣新版的表情貼，可以透過下方QRCODE重新下載，就可以回到過去、繼續使用舊版的表情貼，而這次表情貼陣容超豪華，不只有經典人氣角色-熊大、兔兔持續陪伴，連愛德華和部長等角色也熱血登場。

▲▼

LINE 日前公布內建表情貼首次大翻新，這次的表情貼陣容超豪華，不只有經典人氣角色熊大、兔兔持續陪伴，連愛德華和部長等角色也熱血登場，讓聊天室的對話可以更精準的貼近用戶的情緒。根據官方表示，這次的新版本主要是根據 用戶溝通習慣更新。

LINE從昨(25)日新版的表情貼就開始就陸續反映到所有帳號，但反映時間可能會因設備而異，此外，為了可以更順暢地使用LINE應用程式，建議可以更新 LINE iOS/Android 14.19.0 或最新版本。

有了全新的表情貼，原本的初版表情貼就會從貼圖鍵盤介面中自動刪除，要是想繼續使用初版，只需再次下載，就可以照常傳送。記者實際更新比對後認為，新舊兩套表情貼的差異非常微妙，新版本在表情上更有情緒，更能凸顯像是大笑、大哭、開心的心情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林郁婷又遭質疑棄賽　交涉過程曝光
快訊／海科館長涉霸凌　確定遭拔官
采盟亂入「體育署、副總統辦公室」知情　1原因讓交長堅持罰百萬
快訊／高雄停車場驚見一具男屍
快訊／2025年中職賽程出爐！
快訊／郭哲敏現身！1億交保「有逃亡可能」遭撤銷
台積電帶頭殺！3檔千金股慘摔　一張蒸發20萬

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE內建表情貼大翻新！舊版用戶免緊張1步驟找回老朋友

外媒爆iPhone 17「外觀重大改變」　2型號最明顯

中華電信5G創新大賽冠軍出爐　助產業數位轉型成「智慧台灣島」

新一代iPad mini閃電開賣　三大電信祭優惠「0元購機」方案搶客

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

LINE內建表情貼大翻新！舊版用戶免緊張1步驟找回老朋友

外媒爆iPhone 17「外觀重大改變」　2型號最明顯

中華電信5G創新大賽冠軍出爐　助產業數位轉型成「智慧台灣島」

新一代iPad mini閃電開賣　三大電信祭優惠「0元購機」方案搶客

放棄美國工作　「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

「你涉及洗錢」假檢警坑阿北　農地、房子全沒了...損失逾千萬

王欣儀揭「獨老」租屋困境　籲北市府加強包租代管、改善居住環境

探索馬尼拉的文化與魅力：Solaire Resort為您打造完美旅程

穿梭雪地森林、近看北極熊滾躺玩球！開箱北海道最古老動物園之一

農業部重申「獸鋏禁令」年拆逾2千個　籲民眾踴躍檢舉

關稅大刀將開鍘！川普堅持向墨商品加稅25%　總統反嗆：毫無意義

康康爆遭綜藝大哥「無預警打到頭濺血」！　認了：我忍痛看完

士林官邸菊展14區亮點先看！巨型傘蜥蜴、菊狐狸迎賓　亮燈到9點

綠頭鴨硬騎白鵝「便車搭」　還咬扯脖子毛：開快點！

妹子拿飲料擺pose拍美照　一舉手吸管消失插在蘋果上

3C家電熱門新聞

外媒爆iPhone 17外觀重大改變

三大電信搭方案0元買iPad mini

中華電5G大賽冠軍出爐

中華隊奪冠通訊行祭超狂優惠

LINE內建表情貼大翻新！

中華隊奪冠三大電信優惠出爐！

3C達人一致推iPhone 16與5G方案

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

盛源PERSONA「以人為本」創新顯示技術

蘋果突發布iOS 18.1.1　建議立刻更新

LINE必備「9種功能」一次看

iPad mini 7蘋果官網開賣！　1平台下單加碼贈「專用觸控筆」

直擊／realme GT 7 Pro國際版發表

更多熱門

相關新聞

陳亭妃提醒詐騙新手法吸引LINE投票盜用帳號

陳亭妃提醒詐騙新手法吸引LINE投票盜用帳號

正當為我們台灣幫棒球隊加油喝采的同時，居然詐騙集團也不鬆手趁著大家在歡欣鼓舞的時刻，也繼續四處詐騙令人非常痛恨。

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

「不匯錢就消失」　南投翁匯20萬給女網友遭攔阻

「不匯錢就消失」　南投翁匯20萬給女網友遭攔阻

LINE「1表情符號」一票人認證：比讚還好用

LINE「1表情符號」一票人認證：比讚還好用

老公說很忙！「LINE開1功能」顯示偷吃鐵證

老公說很忙！「LINE開1功能」顯示偷吃鐵證

關鍵字：

LINE表情貼翻新人氣角色聊天

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面