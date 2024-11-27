LINE內建表情貼大翻新！舊版用戶免緊張1步驟找回老朋友

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE 官方日前公佈，內建表情貼將進行首次大翻新，舊版的將會自動進行刪除，從貼圖鍵盤介面中移除，全新的人氣角色將會持續陪伴用戶。但若習慣初版內建表情貼的用戶，也可以透過QRCODE重新下載，這次改版的目的是依據用戶溝通習慣的變化進行更新，兩個版本會有些微不同的差異。

官方表示，從初版的內建表情貼推出至今已經許久，考慮到用戶溝通習慣的變化，將針對內建的表情貼進行翻新，讓聊天室的對話可以更精準的直接表達真情實感。對此，初版內建表情貼會從貼圖鍵盤介面中刪除，從11月25日開始，將會陸陸續續更新到所有用戶帳號，但會因為裝置的差異有所不同，建議更新到14.19.0 或最新版本。

此外，這兩組的表情貼將會有些許差異，但若不習慣新版的表情貼，可以透過下方QRCODE重新下載，就可以回到過去、繼續使用舊版的表情貼，而這次表情貼陣容超豪華，不只有經典人氣角色-熊大、兔兔持續陪伴，連愛德華和部長等角色也熱血登場。

LINE 日前公布內建表情貼首次大翻新，這次的表情貼陣容超豪華，不只有經典人氣角色熊大、兔兔持續陪伴，連愛德華和部長等角色也熱血登場，讓聊天室的對話可以更精準的貼近用戶的情緒。根據官方表示，這次的新版本主要是根據 用戶溝通習慣更新。

LINE從昨(25)日新版的表情貼就開始就陸續反映到所有帳號，但反映時間可能會因設備而異，此外，為了可以更順暢地使用LINE應用程式，建議可以更新 LINE iOS/Android 14.19.0 或最新版本。

有了全新的表情貼，原本的初版表情貼就會從貼圖鍵盤介面中自動刪除，要是想繼續使用初版，只需再次下載，就可以照常傳送。記者實際更新比對後認為，新舊兩套表情貼的差異非常微妙，新版本在表情上更有情緒，更能凸顯像是大笑、大哭、開心的心情。