「不匯錢就消失在你的世界」　南投翁匯20萬給女網友遭攔阻

▲年近7旬的老翁險遭交友詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

年近7旬的單身老翁透過網路認識一名女子，對方每天噓寒問暖、讓老翁一時以為找到第二春，隨後聽其指示前往銀行、欲匯款20萬元給女子，所幸行方及時通知警方到場勸阻，才守住老本。

集集警分局指出，該名老翁近日前往水里鄉彰化銀行，表示要匯款20萬元至某香港帳戶，銀行行員發現可疑，立即通知分局員警到場關懷；警方詢問發現老翁先前在LINE上認識一名大頭貼使用面容姣好相片的女子，每天都定時問候「吃了沒？」、「睡了沒？」關懷其作息，漸漸成為其心靈依靠，讓老翁認為正與對方交往。

不過女子不久就表示因自身悲慘的遭遇，急需用錢、向老翁請求伸出援手，「不然就會消失在你的世界！」老翁擔心會失去心靈伴侶或一親芳澤的機會，便心急地前往銀行匯款20萬，所幸獲彰銀行員及警方即時阻止。

分局提醒，近來詐騙集團不只利用年青人血氣方剛、誘使其購買遊戲點數等，也利用人性弱點、對擁有更多閒錢卻孤苦無依的老人或芳心寂寞的女子下手，最常聽到的就是「外國將軍」借錢；家中如有單身老人，應多關心其生活起居、是否有不正常的舉動，尤其是存款、現金是否保存妥當，如遇詐騙問題可撥打165反詐騙專線查證，秉持「一聽、二掛、三查證」防詐三步驟，以維護自身財產及權益。