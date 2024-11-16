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LINE「1表情符號」同事主管常傳　一票人認證：比讚還好用

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲原PO疑惑「拜託表情貼」的使用時機。（圖／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

若不想回訊息，只想單獨表達心情，LINE每句話有6個表情貼可選！不過有網友疑惑求問，從左至右數來第4個「拜託」的符號，到底是什麼時機可使用？文章曝光後，一票網友直言常用在職場，甚至比讚還好用，「我都用在公司群組」、「任何時機都在用這個，比讚還常用，職場百搭圖！」

一名網友在Threads貼出LINE聊天室「拜託」的表情符號，讓他納悶直呼「一直搞不懂LINE上這個表情的意思，以及使用時機，求解惑？」

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▲▼ 。（圖／翻攝LINE官網）

▲聊天室訊息有6個表情符號可選。（圖／翻攝LINE官網）

底下網友紛紛笑虧，拜託表情符號在職場超實用，「超讚、超愛、超爽、超拜託、超哭、超大」、「對同事超級爆炸好用欸」、「同事主管愛用，大概是表達謝謝協助，但個人覺得看起來超反諷的」、「我自己的解讀是：超級感謝、好感動」、「想罵人但不能罵『我的天啊！真虧你想得到這種奇葩想法』的時候」、「出社會後發現很好用，不能已讀訊息，但訊息要回覆收到時，按這個貼圖最好用」、「我都用在公司群組」。

也有用戶喊話，「任何時機都在用這個，比讚還常用，職場百搭圖，建議要有怒，才符合人性」、「好希望LINE可以更新有生氣臉」、「一直希望他們出生氣的表情」、「我有夠討厭LINE的表情符號...超難用。第一，沒有怒；第二，就只有一種愛心，看起來色咪咪的；第三，我按讚有時候只想要敷衍人，但LINE的讚太誠懇，有時我覺得對方根本不值得我這麼誠懇的讚」。

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