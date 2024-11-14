老公說很忙！她驚「LINE開1功能」顯示偷吃鐵證　網傻：100%嫖妓

▲原PO發現老公疑似偷吃的LINE紀錄。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有正宮抓到，老公與小三把視窗偽裝成「銀行官方頁面」，讓網友看傻眼。而一名人妻透露，聽朋友說LINE有一個功能可以顯示「通話過的對象和時間」，不料意外發現老公曾與陌生女性視訊過，挖出時間軸後，老公都說正在忙碌，且點進帳號早已刪除，讓原PO求助「不曉得要不要乾脆攤牌？」

一名女網友在Dcard表示，一直以來兩人的手機都能互看，也知道雙方密碼，像是拍照、訂外送或是看社群軟體，完全不需過問對方，因此不存在偷看的問題。

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而最近聽朋友分享LINE有一個功能，能顯示通話過的對象和時間，於是原PO一時興起，拿起老公的手機開啟功能，「不看還好...一看竟意外發現先生曾經在我們結婚後，跟不是工作上的同事，也非親戚的女性通話！」

原PO挖出時間軸，與這些女生視訊、通話的時間，老公都正巧「忙碌中」，這些女生明明不是同事或是主管。

原PO進一步點進去，發現帳號早已刪除，也找不到訊息對話，讓原PO十分崩潰，「心情好複雜...不曉得要不要乾脆攤牌？」

底下網友搖頭回應，「照片看起來都像在做援X的」、「百分之百確定是嫖妓，看妳要不要面對現實」、「攤牌他不會承認，還會有很多理由，我就是等抓到證據後請律師，對方到最後一刻還在掰理由，是我講出我有截圖也講出關鍵字，他才承認的」、「這蠻明顯的了吧！看你能不能接受老公是嫖蟲？嫖蟲高機率以後還會嫖」、「這很像是嫖妓的紀錄吧，小心染病」、「說實話...看他們頭像不是詐騙就是約出去找人喝茶的」。

不少人也好奇詢問，「弱弱的離題一下，請問你說的那個LINE的功能要怎麼操作？」「沒看這篇文都不知道原來LINE還可以看通話紀錄，太長知識了」。

有網友熱心分享，設定→通話→「顯示通話或LINE TODAY標籤」→並勾選通話選項即可。

▼通話頁面，會顯示聊天對象與時間。（圖／記者劉維榛攝）

