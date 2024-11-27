花蓮偏鄉部落藏製毒廠！他網路自學煉出2億安毒　網購衝鋒槍自保

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊7月初接獲線報，有專業製毒集團隱身花蓮縣吉安鄉部落製造安非他命，會同花蓮港警局、花蓮縣警刑大、新城分局、宜蘭縣刑大、北市南港分局共組專案小組報請花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮偵辦。警方發現，製毒師林男是當地原住民，透過網路自學2甲基3苯基縮水甘油酸（BMK glycidic acid）製程合成安非他命，收網時查獲原料和半成品約可製成100公斤安非他命，市價高達新台幣2億元。

▲警方逮捕安毒製毒師林男並查獲大批安毒半成品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

專案小組跟監蒐證，鎖定該製毒工廠隱身花蓮縣秀林鄉民有原住民部落，四周樹林環繞，警方趁清晨深夜出動空拍機監控，掌握林嫌（27歲）6月起向當地地主鄭男（34歲）承租部落鐵皮屋，開設製毒工廠。





林男並透過網路及微信向對岸上游購買製作安毒先驅原料BMK及製藥化學儀器器材，並陸續產製出部分安毒成品，警方監控發現兩人會把部分安毒結晶成品運到花蓮中山路3段某民宅內儲放，懷疑他們提供安毒樣品給下游賣家驗貨。

加上他們趁山陀兒颱風入台時，進入工廠內足不出戶，警方懷疑林姓製毒師正在加緊製造出貨，檢警決定9月30日晚上發動攻堅，將林姓製毒師及鄭男當場逮捕，並起獲安非他命成品、半成品毛重40公斤、先驅原料苯基丙酮毛重20公斤、四級毒品1-苯基-2-硝基丙烯、化學原料255公斤、大批製毒器具、並起出MP5K衝鋒槍1枝、9MM子彈365顆、霰彈4顆及手機4支等證物。





刑事局指出，林姓製毒師恐在製毒、販毒過程遭黑吃黑，特地上暗網購買火力強大的MP5K衝鋒槍及大批子彈自保，所幸警方攻堅時未與對方駁火就將兩人逮捕，林、鄭兩人被捕後拒絕供述毒品原料槍枝來源，也不願交代下游買家身分，警方訊後依觸犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送花檢複訊，經檢察官聲押兩人獲准，目前檢警循線溯源追查製毒販毒網絡。

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