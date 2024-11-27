假進口真運毒！製毒集團走私逾1噸「喵喵」原料　3人遭起訴

▲毒梟集團以化妝品原料名義，走私逾1噸毒品。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃哲民、陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

檢警調今年9月破獲一起毒品走私案，有毒梟集團自大陸地區以海運申報進口化妝品原料方式，走私第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」40桶，淨重逾1000公斤，該毒品為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）的先驅原料。專案小組循線逮捕虛偽進口的關善鑫公司邱姓負責人、張男、沈男等3人並依法起訴，瓦解南部重量級製毒先驅原料走私集團。

調查局航業調查處台中調查站今年年中接獲關務署台中關通報，有數批甲胺等化學原料以名實不符方式進口來台，由於甲胺是多項化學合成毒品的重要反應物質，航中站遂對案關進口公司及收貨對象進行過濾分析比對，赫然發現案關對象之一邱男竟與調查局南部處站長期監控的製毒集團有關。

▲關務署基隆關查獲40桶毒品先驅原料。（圖／記者黃哲民翻攝）

今年9月間關務署基隆關通報密報對象以「化妝品原料」名義自大陸地區進口海運貨櫃貨物，經開櫃檢驗為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，共40桶，合計淨重 1006.4公斤。「1-甲基苯基-1-丙酮」是製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）之先驅物，而「喵喵」是摻和在毒咖啡包內之主要卡西酮類毒品。

航中站即報請屏東地檢署指揮偵辦，專案小組於9月10日前往屏東縣內埔鄉，以現行犯逮捕出面簽領案貨的張姓犯嫌，再持搜索票前往邱男（關善鑫公司負責人）住處及藏放毒品先驅原料之倉庫執行搜索，當場查獲化學原料、防毒面具等證物。

▲檢警調破獲逾1噸製造「喵喵」之第四級毒品先驅原料。（圖／記者陳崑福翻攝）

經查主嫌邱男為謀取利益，今年8月透過微信向沈嫌表示其欲自大陸以海運方式運輸四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」來台，並委請張嫌協助承租倉庫及領取。專案小組成員陸續拘提主嫌邱男及沈男到案，詢問後邱、沈、張嫌等3人遭收押。

檢方近日偵結，認定邱、沈、張嫌等3人均涉犯毒品危害防治條例第4條第4項之運輸第四級毒品罪及懲治走私條例第12條、第2條第1項之私運管制物品進口等罪，依法提起公訴。