機車騎士違規被攔兩人都抽喪屍菸彈　後座乘客通緝全送辦

▲南港警方查獲機車騎士持有喪屍菸油毒品案件逮捕2人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

25日晚間兩名在南港工地的工人騎機車雙載，行經北市南港區市民大道七段東新街口時，因停等紅燈違規超越停止線、因此被巡邏警員攔查，警方發現邱姓騎士（23歲）和後座張姓男子（28歲）兩人身上都有俗稱喪屍菸彈的管制毒品依託咪酯，後座張男被查出是遭北檢通緝的毒品通緝犯，警方立刻將兩人逮捕帶回查辦。



南港警方表示：當時警員夜間巡邏，行經市民大道七段與東新街口，發現一雙載機車停等紅燈違規超越停止線上前攔查，發現兩人持有俗稱喪屍菸彈之第三級毒品依託咪酯電子煙彈3顆。







警員細心發現、執法攔查過程中後座乘客眼神游移情緒緊張，經查證身分竟是北檢通報的毒品通緝犯，警方並在他身上找到喪屍煙彈1顆。本案騎士及後座乘客訊後移送地檢署偵辦、兩人落網辯稱毒品菸彈是向友人購買，警方認為是卸責之詞、會追查毒品來源。南港分局呼籲，毒品嚴重危害吸食者自身健康，同時也會貽害社會，警方將持續查緝毒品、打擊不法，守護社會安全。

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