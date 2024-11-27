世界最長壽男性逝世！享嵩壽112歲　生前親吐長壽原因

▲世界最長壽男子廷尼斯伍德（John Tinniswood）過世。（圖／翻攝自金氏世界紀錄X）

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世界最長壽男性約翰廷尼斯伍德（John Tinniswood），於11月25日在英國紹斯波特的療養院中安詳辭世，享嵩壽112歲。他的家人在聲明中透露，廷尼斯伍德的最後一天充滿音樂與愛，「約翰總是滿懷感恩，他生前經常說謝謝。作為家人，我們也向多年來悉心照料他的霍利斯護理之家護理人員、全科醫生、地區護士以及所有NHS醫療人員表達感謝」。

根據金氏世界紀錄（Guinness World of Records）網站，廷尼斯伍德於1912年8月26日出生於英國利物浦，見證了一個世紀的滄桑巨變。他與妻子布洛德溫（Blodwen）因一次舞會相識，並於1942年結婚。這對恩愛夫妻育有一女蘇珊。二戰期間，廷尼斯伍德在英國皇家陸軍軍餉部隊服役，負責管理財務及後勤供應。戰後他投身於石油業，於殼牌與英國石油公司（BP）的會計部門工作，並於1972年退休。夫妻兩人共度了44年婚姻，直到布洛德溫於1986年過世。

2024年4月委內瑞拉114歲的佩雷斯辭世後，廷尼斯伍德成為世界在世最年長男性。他對自己的長壽表示謙虛，認為是「純粹的運氣」，並說「你要麼活得長，要麼活得短，這是你無法控制的。」他的人生哲學是適度而簡單。他每天關注新聞、管理財務，並保持清晰的頭腦。飲食上，他沒有刻意遵循任何規律，只是每週五會享用一份炸魚薯條。

作為利物浦足球俱樂部的忠實球迷，廷尼斯伍德見證了俱樂部17次聯賽冠軍及8次足總盃奪冠。他形容現代旅行讓世界變小，但其他方面的變化「好壞參半」。廷尼斯伍德也經常鼓勵年輕一代，「無論你是在學習還是教人，都要盡力而為，不然就不值得去做。」

廷尼斯伍德是英國歷史上第四長壽的人，身後留下女兒蘇珊、四位孫子及三位曾孫。他的家人表示，廷尼斯伍德聰明、果斷、勇敢，並擁有數學天賦和健談特質，尤其是他在療養院的善良與樂觀態度激勵了無數人。而金氏世界紀錄也對廷尼斯伍德的辭世表示哀悼，並向他的家人致以誠摯的慰問。

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