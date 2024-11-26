女員工挽臂頭貼陳傑憲！采盟遭封「機場攔路虎」　網怒：拍照蟑螂

▲采盟免稅店人員拍照亂象，遭到網友砲轟。（圖／CTWANT提供）

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中華隊在世界棒球12強賽奪冠，寫下歷史性時刻，球員們昨（25日）返台，機場卻一片混亂，合照時采盟免稅店人員甚至亂入，董事長古素琴帶頭卡C為拍照，被網友形容是「黃巾之亂」，也翻出過去是消費球員的「拍照蟑螂」，對此采盟發聲明道歉了。

中華隊昨晚搭乘專機返台，大批球迷和媒體記者在現場接機，但現場相當混亂。事實上不只昨天，19日的狀況就讓台灣隊長陳傑憲一度動怒，嚴肅表示「不好意思，先讓我老婆跟小孩先走」。更扯的是，昨日中華隊返台合照時，采盟董事長古素琴帶幹部亂入，擠到副總統蕭美琴身旁，搶C位合照，讓球員和教練瞬間變成配角。

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有網友在《Threads》貼出一張照片，只見采盟免稅店女員工挽著陳傑憲的手，頭靠在他的肩膀比YA，直呼：「我是看了什麼，陳太太們自己出來說吧，我怕我還沒12點會先破功」。

▲女員工直接靠在陳傑憲的肩膀上拍照。（圖／翻攝自Threads）

此外，有網友在PTT《Baseball》板指出，采盟免稅店的這些員工根本是機場攔路虎，消費蹭球員的慣犯，還直接高調臉書貼影片狂蹭，利用機場地理之便，從頭到尾蹭好蹭滿，引來其他人痛罵：「抵制」、「沒贊助中華隊還這樣狂蹭？好噁」、「黃巾賊之亂，這家以後列為黑名單，絕不買他們東西」、「很糟糕的公司」。

▲采盟在中華隊19日前進東京時就已經蹭過一波。（圖／翻攝自采盟免稅店臉書）

針對風波，采盟今天發表聲明道歉，「致中華隊全體成員、教練團隊及社會大眾，我們對昨日於桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失，深表歉意！」提到在此次接機活動中，未能妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響，會深切反省向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意。

采盟強調，將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。未來將以更專業、謹慎的態度服務社會。感謝各界的包容與指正，這將是采盟成長的契機，會以此為戒，持續改進。

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