國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶　家長傻眼：跑3家都缺貨

▲台灣社群媒體掀起一股拍照新潮流，不少國高中生迷上用後照鏡來拍攝「廣角自拍」。（合成圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

近日台灣社群媒體掀起一股拍照新潮流，不少國高中生迷上用後照鏡來拍攝「廣角自拍」，透過凸透鏡效果來拍照。這也引起搶購風潮。就有一名網友表示，自己一連跑了三家小北百貨都沒買到小型後照鏡，引起網友熱議。

該名網友日前在Threads上分享，自己逛小北百貨時，發現一款僅售39元的小型後照鏡竟成為熱賣商品，甚至跑了三家分店都無法買到。貼文迅速引發熱議，至今吸引超過24萬人瀏覽，「廣角自拍」似乎也掀起學生瘋狂搶購的熱潮。

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不少學生在留言區標記朋友準備衝刺購買，許多學生對這股潮流表現出極大興趣，紛紛留言「大的小的都買了」、「小北百貨會不會這個月賣得最好的是大凸鏡？」「找了三家才買到一個小的」、「拍全身真的很實用」、「廣角自拍神器」。

還有人分享自己的創意用法，例如有人將後照鏡貼在房間門口，供來訪的朋友拍照打卡；也有網友曬出購入商品的照片和自拍成果，直呼「這跨年一定要帶」。

然而也有不少家長與網友相當傻眼，留言表示「完全不懂這有什麼好炒的」、「這是拿來作弊的道具嗎？結果是用來自拍」、「原來現在流行這樣」、「好好笑為什麼現在在流行這種東西」、「店家覺得莫名其妙」。

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