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大學新鮮人靠交友軟體約30人談保險　因少二動作差點成詐騙

化名艾瑞克大學生接受CTWANT採訪，分享近期學習當保險業務員過程的故事。（圖／123RF）

▲化名艾瑞克大學生接受CTWANT採訪，分享近期學習當保險業務員過程的故事。（圖／123RF）

圖文／CTWANT

少子化趨勢下，保險界每年積極擴充業務員大軍日益年輕化，滿18歲就可成為保險圈新兵，然一名國立大學一年級新生艾瑞克父母向CTWANT記者透露，他的兒子入學前被F金控旗下壽險業務員增員，還未持有壽險業務員證照就透過社群軟體約喝咖啡招攬保單，「無照約談、主管簽名、事後可轉換服務業務員」，擔憂年輕學子遊走灰色地帶，「感覺很像詐騙！」

本刊採訪到這名目前還未滿19歲的艾瑞克，還原他今年花了半年多時間準備當個保險業務員過程。他說，三月某天，有個自稱某某壽險公司業務員，在IG敲他問說有沒有興趣來做保險業務員，對方稱說公司現在招募年滿18歲、外型好、且有體育專長人才，年薪可達百萬元或以上，適合年輕人創業，邀請他來通訊處認識認識。

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「我確實當過校隊選手，參加比賽時，也貼過照片在IG上，因此他說要找有體育專長的人，不感到意外，顯示他有看了我的IG。」這名大學生跟CTWANT記者說。

大學生艾瑞克繼續說，「保險業務員年薪可以這麼高，確實有打動我，那時我還有在打工當教練，4月去他們辦公室認識之後，就開始白天去打卡上課，下午還是去打工。」

直至6月，艾瑞克因為車禍受傷而無法從事教練打工，便專心取得產險業務員證照考試並於8月初通過：同時，也在準備壽險業務員證照考試。不過，他須自籌繳付機車貸款等生活基本開銷費用，「我知道來學習保險業務員訓練期間，沒有底薪，想說要如何讓自己能夠早點賺到錢。」

現今許多民眾透過社群、交友軟體等開拓人際關係，也成為業務可能潛在客戶群。（圖／翻攝自tinder官網）

▲現今許多民眾透過社群、交友軟體等開拓人際關係，也成為業務可能潛在客戶群。（圖／翻攝自tinder官網）

艾瑞克發現有人在還沒有考上壽險業務員證照同時，也可以去開發陌生客，向他們介紹趁早規畫保險的觀念；一旦對方有意願要買理財型保單時，便可以請主管去說明保險商品內容及簽約。

「聽主管說，等我之後考上證照登錄為公司業務員時，還可以把保單轉給我。」艾瑞克沒有多問「保單轉移」意思；CTWANT記者進一步問說，「你有拿到甚麼報酬嗎？」他說：「有，我在9月成功介紹第一張保單，主管給了我相當年繳保費16％首期佣金的數千元，是給現金。」

艾瑞克說，自己才高中畢業，因此就參考其他同事的作法，去探探、Tinder等交友軟體上面交朋友，約出來喝咖啡聊天時，第一次就簡單自我介紹，各自分享生活興趣等；若會第二次碰面，就會問問對於人生生涯、理財等觀念與計畫。

等到對方有興趣觸及關於金融保險議題時，才會接下來繼續碰面聊，才跟對方說自己現在有去學習當保險業務員，可以找主管一同出來比較仔細說明保險商品內容。

「我從7月到10月，在交友軟體上約了超過三十人出來認識，其中有三人願意聽我說保險觀念，後來其中一人簽約買保單，一人買了後因家人不同意退件，另一人說對保險沒興趣。」艾瑞克說，願意買保單的是比他大一歲的大二女生，願意每月用打工的幾千元分期付保費買一張理財型商品。

艾瑞克說，「我家人知道我沒去打工，跑去學當保險業務員，都說支持我，但也同時說除了支付我學費、手機網路費、住在家中生活所需等，其他額外開銷是由我自行負擔，這個在沒去受訓當保險業務員前就這樣說過，上了大學要學習獨立自主。」

艾瑞克跟CTWANT記者說，「坦白說，約出來聊天的人後來知道我在保險公司受訓，覺得好像被騙。我擔心這樣收入不穩定，就跟主管說，還是先去炸雞店打工賺生活費，再想想自己是不是很想當保險業務員。」

艾瑞克雙親得知兒子還未考上壽險業務員證照，卻先花許多時間在交友軟體上約人出來喝咖啡，最後拉到的保單簽給主管，「總覺得他應該等考上證照後，名正言順、正大光明地去社群推銷自己，有公司正式職稱比較好，而且他約到的人有想發展私人友誼關係，但兒子不是這樣想，感覺像詐騙，隱瞞自己目地會給人觀感不佳。」

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