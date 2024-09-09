廢棄廣告帆布再利用　台中昌平商圈親子DIY力推循環經濟

▲▼昌平商圈主委林世宗（左2）表示，DIY讓小朋友既能發揮創意、也解決廢料困擾，一舉兩得。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市昌平路早期是手工製鞋區，皮鞋店林立，如今受到消費習慣丕變，少人訂製，鞋店榮景已不復見，廣告帆布和皮革廢料愈積愈多，店家去年起結合逢甲大學創業團隊，開辦親子DIY活動，廣受好評，今年8月間辦了3場，依然場場爆滿，商圈主委林世宗表示，小朋友既能發揮創意、也解決廢料困擾，一舉兩得。

昌平皮鞋商圈延續去年「循環經濟設計工作坊」的成功，今年再度與創新實驗基地團隊「再寵生活」攜手合作，推出全新「環保帆布包DIY工作坊」，透過親子手作體驗，感受舊物再製的無限可能。

DIT活動內容主要是利用店家不再使用的廣告帆布、皮革廢料，發揮創意，製作成可愛的手機袋、飾品、小錢包、筆袋，小朋友不僅能提升環保意識，更能深入理解循環經濟再製的意義，深具實用性與學習性。

林世宗說，DIY活動在8月份舉辦過3場，很多家長都反應來不及報名，因此明年將會擴大辦理，至於集章抽獎活動，則是延至9月底，每消費100元可集章1枚，滿5枚可參與抽獎，獎項包括100元至500元不等折價券，以及24小時不限搭乘次數的捷運車票，歡迎民眾一起支持在地店家，刺激經濟。

▲▼台中昌平商圈舉辦親子DIY活動，利用廢棄廣告帆布和廢料料，力推循環經濟。（圖／翻自昌平商圈臉書，下同）