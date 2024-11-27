獨／超摳軍人偷拍性愛照逼討分手費　 被判「百倍奉還」女大生

▲劉姓軍人威脅散播性愛影像，女大生不堪其擾報警，法官判決他百倍賠償女大生。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料相片，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣1名女大學生3年前跟一名劉姓軍人交往，短暫交往1個月後鬧分手，劉男竟以散播2人性愛影像為由，恐嚇她支付交往期間的花費，離譜的名目竟連機車輪胎損耗、零食都有。女大生無奈匯款2,000元後，劉仍不放過繼續恐嚇，嚇得她看精神科醫師並報警。苗栗地方法院審理後，先依恐嚇取財罪嫌判決6個月徒刑；民事精神賠償部份，判決劉男需賠償20萬2千元，這位錙銖必較的男子也因小失大，反需付出100倍的賠償。

判決書指出，2022年10月間，被害人（下稱：A女）應劉男之邀前往臺南市遊玩，並在劉男租屋處發生性行為，卻不知道早被劉男以手機偷錄性愛影像；隔月她在他手機相簿看到被偷拍的私密照，憤而提出分手，禁不住劉男持續恐嚇散播不雅影像，去年2月提出恐嚇取財告訴。法官今年6月間，依恐嚇取財罪嫌判決劉男6個月徒刑、得易科罰金；但她直到去年8月才提出偷拍的妨害秘密罪告訴，因超過6個月的告訴期獲無罪判決；A女並提出侵權行為的民事賠償，要求劉男賠償40萬精神損失賠償。

法官調查，被告因不滿其與A女交往期間，均由其支付出遊費用，基於恐嚇取財的犯意，分手當天中午12時許，以LINE通訊軟體傳送：「有你的不雅照，不還或直接給我封鎖我直接把它流出，已存好幾份檔了，有一些也交給我朋友保管了，我跟他們說如果我怎樣就把它們流出去。」、「我會傳給妳爸爸媽媽你妹你姊你老師你朋友，跟你靠近的人我都會傳，我也截圖你粉絲跟追蹤名單了，就算你封我，還是找的到他們。」等語給A女。

法官說，劉男以散播性愛影像，威脅A女需「還」他42,000元，名目除了吃飯開銷，甚至包含他騎機車載她造成的輪胎損耗、買給她吃的零食。她因此心生畏懼，同年12月23日匯款2,000元給劉男；被告在同年12月某日、翌年1月某日，再次恐嚇A女稱：「什麼時候還錢，是不是要逼我把照片流出去。」致她精神上受有重大痛苦，甚至到精神科看診。

針對A女提出40萬的精神賠償訴訟，劉男砍價承諾願分期賠償共20萬，法官認定雙方約會之初，並未事先約定出遊花費需要告訴人負擔，而雙方目前分別就讀大學、現役軍人身份和收入，認定劉男在偷拍、恐嚇行為，應一次性賠償20萬2千元精神慰撫金，全案仍可上訴。